Porota in sodnik so si premislili, a prepozno: Moora usmrtili z injekcijo

Richard Moore je bil na sodišču v ameriški zvezni državi Južna Karolina spoznan za krivega in obsojen na smrt zaradi umora trgovca leta 1999. A pred njegovo usmrtitvijo je prišlo do zapletov. Več kot 20 oseb, vključno s sodnikom in tremi porotniki, ki so moškega obsodili, je namreč guvernerja zvezne države prosilo, naj obsojenca pomilosti ter ga reši pred smrtjo. A njihova prizadevanja so bila neuspešna. Zapornika so usmrtili z injekcijo.