Porotniki niso zmogli odločitve, sojenje zaradi umora treh otrok razveljavljeno

V sodni dvorani v Plymouthu v Massachusettsu je po razglasitvi zavladala skoraj popolna tišina. Za Lindsay Clancy, njeno družino in svojce treh otrok se je večtedensko sojenje končalo brez odgovora. Porota je po šestih dneh in pol oziroma več kot 36 urah posvetovanja sodniku sporočila, da soglasne odločitve ne more doseči. "S težkim srcem," so porotniki priznali, da so obstali. Sodnik William Sullivan je nato razglasil, da je porota dokončno razdeljena, končal sojenje brez sodbe in porotnike razrešil njihovih dolžnosti. Clancyjeva ob razglasitvi po poročanju BBC ni pokazala vidnega odziva. Njen odvetnik Kevin Reddington pa je bil očitno razburjen, snel je očala in nepremično gledal predse. V sodni dvorani je bila tudi Lindsayjina mati.

Callan, Dawson in Cora FOTO: X

Umora svojih otrok ni zanikala, vprašanje je bilo, ali je razumela svoja dejanja

Primer je pretresel ZDA že januarja 2023. Lindsay Clancy je obtožena treh umorov prve stopnje svojih otrok – petletne Core, triletnega Dawsona in osemmesečnega Callana – v družinskem domu v Massachusettsu. Clancyjeva ne zanika, da je otroke ubila. Bistvo sojenja je bilo, kakšno je bilo takrat njeno duševno stanje in ali je bila sposobna razumeti, da je to, kar počne, narobe. Njena obramba trdi, da je trpela za poporodno psihozo in da zaradi bolezni ni mogla razlikovati med dobrim in zlim. Prav to vprašanje je postalo središče večtedenskega procesa in na koncu razdelilo poroto.

Šest dni in pol, trije pozivi: Ne moremo se dogovoriti

Porotniki so odločanje začeli 27. avgusta po zaključnih besedah tožilstva in obrambe. Že 1. septembra so sodnika prvič obvestili, da ne morejo doseči soglasne odločitve. Sullivan jim je naročil, naj nadaljujejo. Dan pozneje so se vrnili z istim sporočilom. Napetost je nato še naraščala. Šesti dan odločanja je Reddington od sodnika zahteval, naj iz porote odstrani enega porotnika. Trdil je, da ta ne upošteva sodnikovih navodil glede standarda razumnega dvoma. Sodnik je zahtevo zavrnil, ker ni želel posegati v delo porote. V petek, 4. septembra, je obramba zahtevo ponovila. Sullivan jo je še enkrat zavrnil in porotnike poslal nazaj na posvetovanje. Nato je prišlo tretje sporočilo: soglasja še vedno ni.

Sojenje Lindsay Clancy FOTO: AP

En porotnik vztrajal, obramba se je borila do zadnje minute

Obramba je vztrajala, da težava ni v običajnem nestrinjanju med porotniki. Reddington je trdil, da ima sodnik pooblastilo, da odstrani enega porotnika, ki po njegovem prepričanju ni ravnal v skladu z navodili sodišča. Na žalost ne vztraja zaradi vprašanja, zastavljenega v dobri veri, je dejal Reddington. Sullivan zahtevi ni ugodil. Ko je postalo jasno, da namerava razglasiti razveljavitev sojenja, je obrambi dal eno uro, da se obrne neposredno na najvišje sodišče Massachusettsa. Clancyjeva in Reddington sta se prek videopovezave pojavila pred sodnico vrhovnega sodnega sodišča Massachusettsa. Odvetnica Dana Goldblatt je v njunem imenu trdila, da eden od porotnikov noče upoštevati prava, sodnik Sullivan pa položaja ne želi ustrezno popraviti. Toda tudi zadnji poskus je propadel. Vrhovno sodno sodišče je nujno pritožbo zavrnilo.

"Razglašam razveljavitev sojenja"

Ko je bila začasna prekinitev postopka odpravljena, je Sullivan porotnike še zadnjič poklical v sodno dvorano. "Na tej točki bom razglasil, da je porota v slepi ulici, in razglasil bom razveljavitev sojenja," jim je povedal. Porotnike je nato odpustil. Po več tednih sojenja in več kot 36 urah odločanja torej ni bilo razsodbe. Naslednja obravnava je določena za 29. september.

Primer, ki je razdelil tudi matere

Sojenje ni razdelilo le porote. Pred sodiščem so se zbirale podpornice Lindsay Clancy, nekatere oblečene v rožnate majice. S seboj so prinašale tudi sporočila v rožnatih kuvertah in izražale "razumevanje do njenega boja v obdobju po rojstvu otroka". Ena od podpornic, Kimberly Montgomery, je v Massachusetts pripotovala iz New Hampshira. Dejala je, da primer spremlja od začetka in trdno verjame, da morajo matere, ki potrebujejo pomoč, podporo tudi dobiti. Upala je, da bo Clancyjeva ne glede na razplet dobila pomoč na področju duševnega zdravja. Toda druge matere so množično podporo Clancyjevi spremljale z nejevero. Nicole Russell, mati štirih otrok, je opozorila predvsem na način smrti otrok. "Smrt z zadavljenjem je zelo specifična. Je zelo grozljiva," je dejala. Ob misli, da je bil zadnji obraz, ki so ga otroci videli, obraz njihove matere, ki jih je skušala ubiti, so po njenih besedah zločini zanjo postali zelo resnični. Zavrnila je tudi predstavo, da bi Clancyjeva postala simbol težkega materinstva. "Lindsay Clancy ne more biti obraz tega, kako je videti težko materinstvo, saj milijoni mater rodijo otroke in prestajajo najrazličnejše težave, pa svojih otrok ne poškodujejo. One so junakinje," je dejala.

Brez obsodbe, a tudi brez oprostitve