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Porsche bo ukinil 5000 delovnih mest, tudi dviga plač ne bo

Stuttgart, 27. 07. 2026 18.14 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
STA
Porsche

Nemški proizvajalec športnih avtomobilov Porsche je napovedal ukinitev 5000 delovnih mest do leta 2035. To naj bi večinoma dosegel z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Ukrep je po navedbah družbe del strateškega preoblikovanja za povečanje konkurenčnosti.

Skupaj z lani napovedanimi ukinitvami delovnih mest bo številka dosegla 8900. V družbi, ki je del skupine Volkswagen, so ob tem napovedali tudi druge ukrepe za znižanje stroškov, kot je zamrznitev zvišanja plač do leta 2035.

V tovarni v Zuffenhausnu in Weissachu blizu Stuttgarta bodo medtem do leta 2035 vložili skupno 2,1 milijarde evrov. Tamkajšnji zaposleni bodo imeli delo zagotovljeno do leta 2035.

"Skupni cilj je okrepiti konkurenčnost proizvajalca športnih avtomobilov in dolgoročno zagotoviti čim več delovnih mest," so pri Porscheju navedli v današnji izjavi.

Porsche je del skupine Volkswagen.
Porsche je del skupine Volkswagen.
FOTO: AP

Povpraševanje po električnih vozilih manjše od pričakovanega

Slavna nemška znamka se je znašla v težavah, potem ko je ogromno vložila v elektrifikacijo vozil, povpraševanje po takih modelih pa se je izkazalo za šibkejše od pričakovanega. Dodatno težavo predstavlja vse močnejša konkurenca kitajskih avtomobilskih proizvajalcev, ki kupce prepričajo tudi z nižjimi cenami.

V prvem letošnjem četrtletju je Porsche prodal nekaj manj kot 61.000 vozil, kar je 15 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

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KOMENTARJI8

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Tine990
27. 07. 2026 19.33
Sedaj pa ne bo dal nihce odpovedi. Vsi bodo cakali leto 35!!! 12m odpravnina bo vsakemu orislaprav :)
Odgovori
0 0
Na pol ovca
27. 07. 2026 19.18
sankcije delujejo...beeeee... kot pfizer experiment
Odgovori
+2
3 1
bandit1
27. 07. 2026 19.07
Se spomnim Porcha 911 lepotec, eleganca.... in še danes je kljub raznim retušam ostal. Ostalo je ......
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+4
4 0
Male?ka
27. 07. 2026 18.49
Subvencije za električne avtomobile bi morale biti samo za evropske!!!
Odgovori
+3
4 1
RealistG
27. 07. 2026 18.45
Bo slovenska ekonomija rešila eu hahaha
Odgovori
+1
2 1
Damzi
27. 07. 2026 18.38
Ni problem, da se električni avtomobili ne prodajajo... Seveda se in vedno večji tržni delež zavzemajo. Težava evropskih proizvajalcev je okornost, ogromno zaposlenih s solidnimi plačami. Temu primerna je na koncu tudi cena vozila, ki je za večino previsoka. Potem je tukaj še zelo huda kitajska konkurenca, kjer avtomobile štancajo in so poceni. Tehnološko so naprednejša, karoserija pa je slabša. Evropejci se najbolj borijo v segmentu mestnih SUV in podobno. Tukaj ne morejo premagati Kitajcev. Morda bi morali svoje sile preusmeriti bolj v gospodarski program, ker v roku enega leta bodo še ta segment napadli Kitajci. Potem je pa game over.
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+4
5 1
4BIDEN
27. 07. 2026 18.28
Dobra novica: proizvalci avtomobilov lahko začnejo proizvajati DRONE... in mamo win win situacijo
Odgovori
-1
2 3
Puško v koruzo
27. 07. 2026 18.18
Povpraševanje po električnih avtomobilih manjše od pričakovanjega. Škoda da je narod tolk zaplankan. Električni avtomobili so zakon.
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-5
2 7
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