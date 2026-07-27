Porsche bo ukinil 5000 delovnih mest, tudi dviga plač ne bo

Skupaj z lani napovedanimi ukinitvami delovnih mest bo številka dosegla 8900. V družbi, ki je del skupine Volkswagen, so ob tem napovedali tudi druge ukrepe za znižanje stroškov, kot je zamrznitev zvišanja plač do leta 2035.

V tovarni v Zuffenhausnu in Weissachu blizu Stuttgarta bodo medtem do leta 2035 vložili skupno 2,1 milijarde evrov. Tamkajšnji zaposleni bodo imeli delo zagotovljeno do leta 2035.

"Skupni cilj je okrepiti konkurenčnost proizvajalca športnih avtomobilov in dolgoročno zagotoviti čim več delovnih mest," so pri Porscheju navedli v današnji izjavi.