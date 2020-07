Portugalka trdi, da je videla Maddie: S prijateljico sta govorili nemško

Kot je portugalski policiji povedala upokojena učiteljica, je deklico, ki je izginila leta 2007 in bi bila danes že najstnica, videla pred tremi leti - v trgovini blizu kraja Albufeire ob obali Algarveja, le 60 kilometrov stran od letovišča Praia da Luz.

Njene besede so sicer v nasprotju z nedavnimi besedami nemškega tožilca Hansa Christiana Woltersa , ki trdi, da ima konkretne dokaze, da je Maddie mrtva, umoril pa jo je Christian Brückner.

" Videla sem madež v njenem desnem očesu in obraz takoj povezala s pogrešano Maddie. Čakala sem pri blagajni, a je žal že zapustila trgovino ," je povedala po poročanju Sky Newsa. Doma je družini povedala, kaj se ji je zgodilo, a policije ni obvestila. To je storila šele zdaj, stopila pa je tudi v stik z lizbonskim odvetnikom družine McCann Rogeriom Alvesom.

Ženska bo podrobneje zgodbo anonimno razkrila nocoj v intervjuju za portugalsko televizijo. Portugalska policija bo z njo sicer opravila razgovor, a menda so prepričani, da gre za pomoto.

Odkar je Maddie izginila, je skoraj 9000 ljudi v več kot 100 državah po svetu, od Kanade do Nove Zelandije, policiji prijavilo, da jo je videlo. Nobena od teh sledi pa družine in preiskovalcev ni pripeljala do nje.