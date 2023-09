Portofino s posebnim poklonom pokojnemu Berlusconiju

Letovišče Portofino na ligurijski rivieri bo postalo prva italijanska občina, ki bo ulico poimenovala po pokojnem premierju Silviu Berlusconiju. Veljal je za najbolj trdoživega italijanskega politika, ki je kljub številnim aferam in težavam z zdravjem vrsto let krojil politično dogajanje v Italiji in tudi na evropski ravni.

Mestni svet je po hitrem postopku izdal soglasje za to, da ulico v Portofinu poimenuje v čast medijskemu mogotcu iz Milana, ki je umrl junija v starosti 86 let zaradi levkemije. Običajno mora v Italiji miniti deset let po smrti neke osebnosti, preden se lahko ulica poimenuje po njej. A v primeru Berlusconija so v Portofinu naredili izjemo, saj v politiku in medijskem poslovnežu vidijo osebo, ki je "še posebej služila narodu", poročajo italijanski mediji. icon-expand Berlusconi je zelo rad zahajal v to priljubljeno mesto. FOTO: Adobe Stock Slovesnost, na kateri bo navzoč tudi Berlusconijev sin Pier Silvio, je načrtovana za 14. oktober, na njej pa bodo slovesno odprli ulico v čast velikemu poslovnežu, je povedal župan mesta Portofino Matteo Viacava. Berlusconijev sin Pier Silvio, ki vodi družinsko televizijsko družbo MFE-MediaForEurope, ima sicer v Portofinu vilo. Ulica, ki bo posvečena Berlusconiju, se nahaja v območju za pešce, kjer se je pokojni politik in milijarder pogosto sprehajal, ko je obiskal mesto. Portofino pa ni edini, ki se bo poklonil Berlusconiju, rojenemu v Milanu. Dežela Lombardija se je namreč odločila, da bo veliko panoramsko teraso v 39. nadstropju stavbe Palazzo Lombardia v Milanu, kjer je sedež regionalnega parlamenta, posvetila Berlusconiju.