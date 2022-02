Portugalska bo olajšala vstop imetnikom evropskih covidnih potrdil

Tako kot mnoge druge države članice EU je tudi Portugalska od začetka decembra zahtevala, da potniki, stari 12 let in več, pred vstopom v državo pokažejo negativni test ne glede na status cepljenja. Za odpravo te zahteve so se oblasti odločile, potem ko je Evropski svet priporočil uskladitev potovalnih pravil med članicami, da bi se izognili omejitvam za polno cepljene potnike iz sosednjih držav EU z višjo stopnjo okužbe.