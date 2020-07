Policija ima kredibilne informacije, da je Brückner posilil tudi 37-letno Irko

Zdaj ga preiskujejo tudi zaradi spolnega napada na 37-letno Irko. Kot je poročal Guardian , naj bi preiskovalci na Portugalskem prejšnji teden začeli s preučevanjem njenega primera iz arhiva. Žrtev Hazel Behan je, ko je izvedela zanj in za primer Madeleine McCann, spregovorila o napadu v bližini letovišča Praia de Luz leta 2004. Irka je leta 2004 živela v portugalskem kraju Praia da Rocha, le 30 minut vožnje oddaljenem od kraja Praia da Luz, kjer je leta 2007 dopustovala družina McCann. Na Portugalskem je delala kot turistična predstavnica v enem od tamkajšnjih resortov in dva tedna po 21. rojstnem dnevu je doživela grozljivo izkušnjo. Sredi noči je namreč v njen apartma vdrl neznanec in jo posilil. Policija pa nikoli ni odkrila, kdo je bil posiljevalec.

V tem primeru pred tem niso nikoli identificirali nikogar, prav tako so bili uničeni vsi forenzični dokazi. Leto po napadu na Hazelovo je bil Christian B. obsojen za drugo posilstvo v tem okrožju. Behanova je medijem povedala, da ji je postalo slabo, ko je izvedela za Christiana B. in vse njegove domnevne zločine."Osupnila sem, ko sem prebrala, kako je napadel žensko leta 2005. Tako taktika in metode, ki jih je uporabil, predmeti, ki jih je imel s seboj, kako dobro je vse načrtoval ... Bruhala sem, če povem po pravici, saj me je prebrano vrnilo nazaj v mojo izkušnjo," je dejala 37-letnica.

Spomnimo

Brücknerja prav tako preiskujejo tudi zaradi posilstva in umora 13-letnega nemškega dečka. Truplo Tristana Burbacha so leta 1998 našli v podvozu v Frankfurtu. Preiskava pred 22 leti je pokazala, da je storilec dečka pretepel, davil, posilil in mučil. Umrl je zaradi prerezanega vratu, njegovo truplo je bilo pohabljeno, delov telesa, ki so bili odrezani, pa niso nikoli našli. Napad na dečka so videli trije najstniki, ki so policiji podali tudi podroben opis storilca, tako da so lahko izdelali fotorobota. Njihov opis storilca se precej ujema z Brücknerjevim. Preiskovalci naj bi zdaj ugotovili številne podrobnosti s primerom Madeleine McCann.