Portugalska policija se je opravičila staršem Madeleine McCann

Starša Madeleine McCann sta se štiri mesece po dekličinem izginotju iz počitniškega kompleksa v Algarveju maja 2007 znašla v središči portugalske preiskave. Postala sta namreč ena glavnih osumljencev za izginotje takrat triletne Madeleine. Oba so zaslišali detektivi, ki so verjeli, da sta uprizorila ugrabitev ter skrila njeno truplo.

McCannova je dejala, da ji je policija takrat ponudila dogovor ter za priznanje prikrivanje smrti svoje hčerke prejme krajšo kazen. Leto dni kasneje so jima sicer odvzeli status "arguida" oz. formalnih osumljencev, vendar sta na Portugalskem ostala osumljena še več let kasneje.

16 let kasneje se je portugalska policija po poročanju BBC opravičila staršema. Delegacija visokih častnikov je v začetku tega leta odpotovala iz Lizbone v London, kjer se je srečala z Maddijinim očetom Gerryjem McCannom ter se mu opravičila za način, kako so detektivi preiskovali primer in ravnali z družino.

Za BBC so povedali, da so McCannove seznanili s tekočo preiskavo. Policisti so podprli tudi nemške oblasti, ki verjamejo, da je Madeleine McCann ubil 46-letni nemški državljan Christian Brueckner. Eden od nemških tožilcev v primeru Hans Christian Wolters, ki je pozdravil opravičilo Portugalske, upa, da bo njegova ekipa prihodnje leto zaključila petletno preiskavo Bruecknerja. Proti njemu sicer vse do danes še ni bila vložena nobena obtožnica v povezavi z izginotjem deklice, osumljenec pa je javno zanikal, da bi bil vpleten v njeno izginotje.

Brueckner je v času izginotja Maddie živel v bližini letovišča Praia da Luz. Portugalsko tožilstvo ga je uradno osumilo leta 2022, moški pa trenutno prestaja sedemletno zaporno kazen v Nemčiji zaradi trgovine z drogami in posilstva 72-letne ženske leta 2005 na istem območju, kjer je izginila Madeleine.

46-letnik je sicer obtožen še treh posilstev, spolnega napada in spolnega napada na otroka. Pet kaznivih dejanj naj bi bilo storjenih v portugalskem Algarveju.