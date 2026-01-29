Portugalska s prvo evropsko vojaško letalonosilko brezpilotnih letal

Ladja D. Joao II je zasnovana kot večnamenska platforma za upravljanje zračnih, površinskih in podvodnih brezpilotnih sistemov, piše portal Euronews. Z dolžino nekaj več kot 107 metrov in letalsko palubo, prilagojeno dronom, omogoča hkratno delovanje več avtonomnih plovil. Posebnost ladje je modularna zasnova, ki omogoča hitro menjavo opreme in nalog brez večjih tehničnih posegov.
Projekt je leta 2023 zasnoval takratni načelnik generalštaba portugalske mornarice. Ladjo gradi nizozemsko podjetje Damen, skupni stroški pa znašajo okoli 132 milijonov evrov. Strošek gradnje ladje je bistveno nižji od tradicionalnih nosilcev letal, uporaba brezpilotnih sistemov pa zmanjšuje tveganja za posadko in omogoča hitrejše ter bolj razpršeno delovanje.
Letalonosilka doseže hitrost 15,5 vozla, ima stalno posadko 48 članov in prostor za 42 specialistov, med njimi znanstvenike in upravljavce dronov, v izrednih razmerah pa lahko začasno sprejme še 100 do 200 oseb. Kot poroča Euronews, je opremljena tudi s 94-metrsko palubo za vzletanje in pristajanje brezpilotnikov, hangarjem za njihovo sestavljanje in vzdrževanje ter krmno rampo, ki omogoča splavitev površinskih in podvodnih dronov.
Plovilo lahko prevaža 18 kontejnerjev, med njimi hiperbarične komore in bolnišnične module, 18 lahkih vozil ter 10 čolnov, hkrati pa razpolaga z daljinsko vodenim podvodnim vozilom, ki lahko deluje do globine 6.000 metrov.
Misije ladje segajo vse od znanstvenih raziskav in okoljskega spremljanja do iskanja in reševanja, pomoči ob naravnih nesrečah, nadzora morja ter evakuacije civilistov iz kriznih območij. Poseben poudarek je na zbiranju podatkov v realnem času ter kartiranju morskega dna, kar je ključno za zaščito podmorske infrastrukture.
Portugalska ima eno največjih pomorskih območij v Evropi, kar prinaša povečane varnostne in okoljske obveznosti. V zadnjih letih se je okrepila tudi prisotnost tujih vojaških ladij v Atlantiku, predvsem ruskih, zato bo nova ladja, kot navaja Euronews, pomembno orodje pri zaznavanju in preprečevanju sodobnih hibridnih groženj, kot so sabotaže podvodnih kablov ali prikrite vojaške aktivnosti.
Tehnološko je letalonosilka zasnovana na načelih odprtih sistemov, kar omogoča vključevanje prihodnjih tehnologij, vključno z umetno inteligenco. Ta bo uporabljena za obdelavo velikih količin podatkov, podporo odločanju in varnejšo navigacijo, pri čemer bo nadzor vedno ostal v človeških rokah.
