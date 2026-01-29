Naslovnica
Tujina

Portugalska s prvo evropsko vojaško letalonosilko brezpilotnih letal

Lizbona, 29. 01. 2026 13.48 pred 26 minutami 2 min branja 8

Avtor:
L.M.
Letalonosilka D. Joao II

Portugalska mornarica letos zaključuje gradnjo prve evropske vojaške ladje, posebej zasnovane za upravljanje brezpilotnih sistemov. Nova platforma predstavlja cenovno učinkovito in zelo prilagodljivo alternativo klasičnim letalonosilkam ter odpira novo poglavje v pomorski varnosti, znanosti in nadzoru morja.

Ladja D. Joao II je zasnovana kot večnamenska platforma za upravljanje zračnih, površinskih in podvodnih brezpilotnih sistemov, piše portal Euronews. Z dolžino nekaj več kot 107 metrov in letalsko palubo, prilagojeno dronom, omogoča hkratno delovanje več avtonomnih plovil. Posebnost ladje je modularna zasnova, ki omogoča hitro menjavo opreme in nalog brez večjih tehničnih posegov.

Projekt je leta 2023 zasnoval takratni načelnik generalštaba portugalske mornarice. Ladjo gradi nizozemsko podjetje Damen, skupni stroški pa znašajo okoli 132 milijonov evrov. Strošek gradnje ladje je bistveno nižji od tradicionalnih nosilcev letal, uporaba brezpilotnih sistemov pa zmanjšuje tveganja za posadko in omogoča hitrejše ter bolj razpršeno delovanje.

Letalonosilka doseže hitrost 15,5 vozla, ima stalno posadko 48 članov in prostor za 42 specialistov, med njimi znanstvenike in upravljavce dronov, v izrednih razmerah pa lahko začasno sprejme še 100 do 200 oseb. Kot poroča Euronews, je opremljena tudi s 94-metrsko palubo za vzletanje in pristajanje brezpilotnikov, hangarjem za njihovo sestavljanje in vzdrževanje ter krmno rampo, ki omogoča splavitev površinskih in podvodnih dronov.

Plovilo lahko prevaža 18 kontejnerjev, med njimi hiperbarične komore in bolnišnične module, 18 lahkih vozil ter 10 čolnov, hkrati pa razpolaga z daljinsko vodenim podvodnim vozilom, ki lahko deluje do globine 6.000 metrov.

Misije ladje segajo vse od znanstvenih raziskav in okoljskega spremljanja do iskanja in reševanja, pomoči ob naravnih nesrečah, nadzora morja ter evakuacije civilistov iz kriznih območij. Poseben poudarek je na zbiranju podatkov v realnem času ter kartiranju morskega dna, kar je ključno za zaščito podmorske infrastrukture.

Portugalska ima eno največjih pomorskih območij v Evropi, kar prinaša povečane varnostne in okoljske obveznosti. V zadnjih letih se je okrepila tudi prisotnost tujih vojaških ladij v Atlantiku, predvsem ruskih, zato bo nova ladja, kot navaja Euronews, pomembno orodje pri zaznavanju in preprečevanju sodobnih hibridnih groženj, kot so sabotaže podvodnih kablov ali prikrite vojaške aktivnosti.

Tehnološko je letalonosilka zasnovana na načelih odprtih sistemov, kar omogoča vključevanje prihodnjih tehnologij, vključno z umetno inteligenco. Ta bo uporabljena za obdelavo velikih količin podatkov, podporo odločanju in varnejšo navigacijo, pri čemer bo nadzor vedno ostal v človeških rokah.

Portugalska ladja brezpilotni sistemi pomorstvo D. João II

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
29. 01. 2026 14.12
Dosti prepozno. Židje so vam že zdavnaj pokradli večino zlatazlato in državne zaklade še iz Lisbone v Napoleonovih časih!
Odgovori
0 0
macolagobec
29. 01. 2026 14.09
Južnjaki so ratal najbolj napredni, al kaj.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
29. 01. 2026 14.06
Preveč je teh vojaških stvari. Vojska nebi smela imeti take vloge. Pacifizem je prava smer
Odgovori
-4
0 4
macolagobec
29. 01. 2026 14.07
Prava smer v rusko ujetništvo.
Odgovori
+2
2 0
Animal_Pump
29. 01. 2026 14.14
Lahko si pacifist, če so to vsi. Ampak...ko se eni oborozujejo...drugi stagnirajo...te oboroženi pohopsajo. Zato se zdaj Evropa oborožuje...Bolj si oborožen...bolj te bodo seugi pustili pri miru...simpl.
Odgovori
0 0
MojsterSplinter
29. 01. 2026 14.06
Denar se mora zapraviti, in orožje ima to dobro lastnost, da ob uporabi izgine in moraš spet zapraviti denar.
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
29. 01. 2026 14.00
Letalonosilke so postale navadne plavajoče kante, ki ob zadetku hipersonične rakete hitro potonejo.
Odgovori
+2
2 0
macolagobec
29. 01. 2026 14.08
Do sedaj tega še nismo videli.
Odgovori
0 0
bibaleze
