Portugalska s prvo evropsko vojaško letalonosilko brezpilotnih letal

Ladja D. Joao II je zasnovana kot večnamenska platforma za upravljanje zračnih, površinskih in podvodnih brezpilotnih sistemov, piše portal Euronews. Z dolžino nekaj več kot 107 metrov in letalsko palubo, prilagojeno dronom, omogoča hkratno delovanje več avtonomnih plovil. Posebnost ladje je modularna zasnova, ki omogoča hitro menjavo opreme in nalog brez večjih tehničnih posegov.

Projekt je leta 2023 zasnoval takratni načelnik generalštaba portugalske mornarice. Ladjo gradi nizozemsko podjetje Damen, skupni stroški pa znašajo okoli 132 milijonov evrov. Strošek gradnje ladje je bistveno nižji od tradicionalnih nosilcev letal, uporaba brezpilotnih sistemov pa zmanjšuje tveganja za posadko in omogoča hitrejše ter bolj razpršeno delovanje.

Letalonosilka doseže hitrost 15,5 vozla, ima stalno posadko 48 članov in prostor za 42 specialistov, med njimi znanstvenike in upravljavce dronov, v izrednih razmerah pa lahko začasno sprejme še 100 do 200 oseb. Kot poroča Euronews, je opremljena tudi s 94-metrsko palubo za vzletanje in pristajanje brezpilotnikov, hangarjem za njihovo sestavljanje in vzdrževanje ter krmno rampo, ki omogoča splavitev površinskih in podvodnih dronov.