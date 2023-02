Portugalska ukinja zlate vizume in omejuje oddajanje prek Airbnb

Portugalska je v četrtek napovedala zajeten sveženj ukrepov za reševanje stanovanjske krize, med katerim je tudi konec kontroverzne sheme "zlatega vizuma" in prepoved novih licenc za Airbnb ter druge kratkoročne počitniške najemnine.

Najemnine in cene stanovanj so na Portugalskem, ki je med najrevnejšimi državami zahodne Evrope, skokovito narasle. Lani je več kot 50 odstotkov delavcev zaslužilo manj kot 1000 evrov na mesec, medtem ko so samo v Lizboni leta 2022 najemnine poskočile za 37 odstotkov. Nizke plače, napihnjen nepremičninski trg, politike, ki spodbujajo premožne tujce k naložbam, in gospodarstvo, odvisno od turizma, že več let domačinom otežujejo najem ali nakup nepremičnine, pravijo stanovanjske skupine. 8,3-odstotna stopnja inflacije na Portugalskem je težavo še poslabšala. Premier Antonio Costa je dejal, da je kriza zdaj prizadela vse družine, ne le najbolj ranljivih.

icon-expand Lizbona FOTO: Shutterstock

Kdaj bodo ukrepi, vredni najmanj 900 milijonov evrov, začeli veljati, ni jasno. Costa je dejal, da bodo nekateri odobreni naslednji mesec, o drugih pa bodo glasovali zakonodajalci. Dodal je, da bodo uvedli mehanizem za ureditev povišanja najemnin, vlada pa bo ponudila davčne spodbude najemodajalcem, ki bodo turistične nepremičnine spremenili v hiše, ki jih bodo lahko najeli domačini. Poslanka Levega bloka Mariana Mortagua je kritizirala ukrepe in dejala, da vlada daje davčne olajšave najemodajalcem, ki so že imeli korist od (stanovanjskih) špekulacij. Izdajo novih licenc za turistične nastanitve, kot je Airbnb, bodo prepovedali, razen na manj poseljenih podeželskih območjih. Socialni demokrati so dejali, da so ukrepi napad na pravice lastnikov nepremičnin in podjetij. Da bi odpravila pomanjkanje stanovanj, bo država najela prazne hiše neposredno od najemodajalcev za obdobje petih let in jih dala na najemniški trg, je še dejal Costa. Portugalska bo tudi končala svoj program zlatih vizumov, ki ponuja EU potne liste državljanom nečlanic EU v zameno za naložbe, vključno z nepremičninami. Omenjeni program so kritizirali, saj naj bi bil kriv za zvišanja cen stanovanj in najemnin. Shema je od začetka leta 2012 pritegnila 6,8 milijarde evrov naložb, večina denarja pa je šla v nepremičnine. Stanovanjske skupine so dejale, da bodo ukrepi nezadostni, če bi vlada še naprej spodbujala druge politike za privabljanje bogatih tujcev na Portugalsko, kot je digitalni vizum za nomade, uveden oktobra, ki tujcem z visokimi mesečnimi dohodki iz dela na daljavo omogoča življenje in delo na Portugalskem brez plačila lokalnih davkov.

