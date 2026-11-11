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Portugalska v stanju pripravljenosti: vanjo bosta trčili dve atlantski nevihti

Lizbona, 11. 11. 2026 08.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Nevihti Charles in Bruna pred Portugalsko

Za Portugalsko je razglašeno visoko vremensko tveganje - na severu države velja oranžno opozorilo, jug z Lizbono pa je obarvan rdeče. S severa Atlantika se namreč državi približuje neurje Charles, ki prinaša možnost redkega in uničujočega pojava "sunkovitega zračnega curka", z zahoda pa se približuje še neurje Bruna.

Ciklona Bruna in Charles se vse bolj približujeta Portugalski, kjer so že v stanju pripravljenosti. Za južno polovico države je razglašeno rdeče vremensko opozorilo, medtem ko za sever velja oranžni alarm. Zlasti na širšem območju Lizbone se lahko pojavijo sunki vetra do 160 kilometrov na uro.

Slednje bi lahko povzročil redek in uničujoč pojav "sting jet", pri katerem se ozek in kratkotrajen zračni tok iz srednjih plasti ozračja hitro spušča proti površju. Pojav lahko nastane v nekaterih zunajtropskih ciklonih in povzroči izjemno močne, lokalno tudi uničujoče sunke vetra z rušilno močjo, kot smo jih lahko videli že v začetku leta, ko je pustošilo neurje Kristin.

Kot poroča Euronews, bi se to lahko ponovilo prav danes med poldnevom in poznim popoldnevom. "Obstajajo določeni znaki, da bi do tega lahko prišlo, vendar je pojav zelo težko napovedati," je dejal Jorge Ponte iz portugalskega inštituta za morje in atmosfero IPMA.

Simulacije evropskega modela ECMWF kažejo vzorec v obliki kljuke, kar je po besedah strokovnjaka za podnebne spremembe Duarteja Coste "nevarna podobnost s pojavom 'sting jet'".

Ključna razlika v primerjavi z neurjem Kristin je v tem, da bo neurje vrhunec tokrat doseglo podnevi - v času, ko je na ulicah in cestah več ljudi, kar bi lahko situacijo še poslabšalo.

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Vpliv obeh neurij bi lahko čutile tudi okoliške države. Meteorološka modela evropski (ECMWF) in ameriški (GFS) kažeta, da bo začetna pot ciklona potekala med severnim delom Kanarskih otokov in otočjem Madeira. Nato pa se bo sistem pomaknil proti Iberskemu polotoku.

Kot je razvidno z meteorološkega portala Windy, bo obsežen sistem prešel tudi Gibraltar, sever Maroka in jug Španije. Za jugozahod Španije (območje Seville) je izdano oranžno vremensko opozorilo, severni del province Cáceres pa je zaradi napovedi obilnih padavin obarvan rdeče.

Španska državna meteorološka agencija (Aemet) napoveduje, da bo najhuje prav danes, manj intenzivno bodo posledice segle tudi v četrtek.

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