Portugalska v stanju pripravljenosti: vanjo bosta trčili dve atlantski nevihti

Ciklona Bruna in Charles se vse bolj približujeta Portugalski, kjer so že v stanju pripravljenosti. Za južno polovico države je razglašeno rdeče vremensko opozorilo, medtem ko za sever velja oranžni alarm. Zlasti na širšem območju Lizbone se lahko pojavijo sunki vetra do 160 kilometrov na uro. Slednje bi lahko povzročil redek in uničujoč pojav "sting jet", pri katerem se ozek in kratkotrajen zračni tok iz srednjih plasti ozračja hitro spušča proti površju. Pojav lahko nastane v nekaterih zunajtropskih ciklonih in povzroči izjemno močne, lokalno tudi uničujoče sunke vetra z rušilno močjo, kot smo jih lahko videli že v začetku leta, ko je pustošilo neurje Kristin.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Pred neurjem na Portugalskem Profimedia

Pred neurjem na Portugalskem Profimedia

Pred neurjem na Portugalskem Profimedia





Kot poroča Euronews, bi se to lahko ponovilo prav danes med poldnevom in poznim popoldnevom. "Obstajajo določeni znaki, da bi do tega lahko prišlo, vendar je pojav zelo težko napovedati," je dejal Jorge Ponte iz portugalskega inštituta za morje in atmosfero IPMA. Simulacije evropskega modela ECMWF kažejo vzorec v obliki kljuke, kar je po besedah strokovnjaka za podnebne spremembe Duarteja Coste "nevarna podobnost s pojavom 'sting jet'". Ključna razlika v primerjavi z neurjem Kristin je v tem, da bo neurje vrhunec tokrat doseglo podnevi - v času, ko je na ulicah in cestah več ljudi, kar bi lahko situacijo še poslabšalo.

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