Mestece Arouca odpira najdaljši viseči most na svetu

Na severu Portugalske so dobili novo turistično znamenitost - najdaljši viseči most za pešce na svetu. 516 metrov dolga brv povezuje slap Aguieiras in sotesko, skozi katero teče reka Paiva. Sprehod 175 metrov nad tlemi traja približno deset minut.

Strukturo so krstili za "516 Arouca", po istoimenskem mestecu, ki se nahaja v bližini, ter dolžini mostu. Skozi sotesko se razteza na višini 175 metrov, 'pokonci' ga, med dvema betonskima stebroma v obliki črke V, držijo jekleni kabli. Soteska reke Paive je že sedaj opremljena z osmimi kilometri lesenih sprehajalnih stezic. Prečkanje najdaljšega visečega mostu bo sicer pravi izziv, še posebej za tiste, ki višine ne prenašajo dobro. Hoja po brvi traja približno 10 minut, vmes pa si turisti lahko ogledujejo lepote narave. Most bodo uradno otvorili v nedeljo, že v tem tednu pa so se po kovinskih rešetkah lahko sprehodili lokalni prebivalci iz bližnjega mesteca Arouca. Županja Margarida Belem upa, da bo most privabil turiste in postal ena največjih turističnih atrakcij regije. Gradnja je trajala tri leta, zaključila pa se je julija lani. "Živim v bližini. Ko sem prvič slišal za projekt mostu, tega nisem vzel resno," je za AFP povedal Macio Soares. "A danes sem ponosen, da sem tukaj. Res je edinstvena izkušnja." Most je s 516 metri postal najdaljši viseči most za potnike. Pred njim je ta naziv pripadal mostu Charles Kuonen v švicarskih Alpah, ki v dolžino meri slaba dva kilometra.