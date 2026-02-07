Deli Portugalske in Španije pod vodo, umrl gasilec

Neurje Marta je zjutraj doseglo Portugalsko, nato pa so se močan dež, orkanski sunki vetra in visoki valovi razširili tudi na Španijo, predvsem pokrajini Andaluzija in Extremadura.

Zaradi več neurij, ki so državi zadela v zadnjih tednih, so večja območja že pod vodo. Jezera so narasla, reke pa se razlivajo. Tla so razmočena, zato ne vpijajo več vode.

Nove močne padavine bodo razmere verjetno še poslabšale. Španska meteorološka agencija Aemet sicer pričakuje, da bodo padavine manj ekstremne kot med nedavnim neurjem Leonardo.

V Španiji so evakuirali okoli 11.000 ljudi, na Portugalskem pa okoli 1000 prebivalcev nižje ležečih regij.

Oblasti v Andaluziji pozivajo prebivalce, naj kar se da omejijo svoje gibanje. Zaprli so veliko cest in v veliki meri ustavili železniški promet.

V gorski vasici Grazalema v Andaluziji so zaradi vode, ki je iz višjih leg pod zemljo pritekala pod kraj, začutili tresljaje, podobne potresu. Zaradi nevarnosti porušenja so vas izpraznili.

Na Portugalskem je danes umrl gasilec, ki je skušal ob narasli reki prečkati poplavljeno območje, a ga je odnesla voda.

Po uradnih podatkih škoda, ki jo je predvsem na Portugalskem pretekli teden povzročilo neurje Kristin, že znaša več milijard evrov. Poplave in orkanski vetrovi so uničili številne hiše, zaradi zemeljskih plazov so zaprte številne ceste in železniške proge, ogromna škoda je nastala tudi v kmetijstvu, poroča portugalska televizija RTP.