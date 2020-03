Posadka danskega patruljnega čolna migrantov ni želela vrniti v grške vode

V okviru Operacije Pozejdon, ki jo koordinira agencija EU za zaščito meja Frontex, je danski patruljni čoln nadzoroval Egejsko morje. Rešili so 33 migrantov z gumijastega čolna, ki so bili na poti v Grčijo, potem pa so dobili navodilo iz štaba, da jih morajo vkrcati nazaj v čoln in jih vrniti v grške vode.

Posadka je ta ukaz zavrnila, saj so verjeli, da bi s tem ogrozili življenja migrantov. "Poveljnik je verjel, da ukaz ni upravičen," je povedal Jens Møller in dodal, da so si v štabu naposled premislili. Rešene migrante so odpeljali na grški otok Kos.