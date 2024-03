Posadka največje križarke na svetu rešila 14 ljudi, ki so obtičali sredi morja

365-metrska križarka Icon of the Seas je iz Miamija plula proti Hondurasu, ko so potniki po zvočniku nenadoma slišali opozorilo: "Šifra Oscar, šifra Oscar, šifra Oscar."

Posadka križarke je v morje spustila reševalni čoln in se približala skupini ljudi, ki je z majhnega čolna mahala z veliko belo zastavo. Organizator križarjenja je pojasnil, da je njihova posadka nemudoma začela reševalno akcijo in na krov varno pripeljala 14 ljudi. "Posadka jim je zagotovila zdravniško pomoč in tesno sodeluje z ameriško obalno stražo," so dodali.