Posadka prejela grožnjo o podtaknjeni bombi, policija je ni našla

Črnogorske oblasti so včeraj sporočile, da so s strani posadke poljskega potniškega letala prejele obvestilo, da je na letalu nameščena eksplozivna naprava, poroča portal Vijesti. "Med preletom Madžarske je bila posadka s strani zaposlenih na varšavskem letališču obveščena, da so prejeli prijavo, da je na omenjenem letalu nameščena bomba," so zapisali.

Po pristanku so letalo izolirali in ga oddaljili od potniškega terminala, policija pa je evakuirala potnike in pregledala letalo. Eksplozivne naprave niso našli.