Posadka s kapitanovim truplom za več tednov obtičala sredi morja

Kapitan tovorne ladje Angelo Capurro je že drugi dan po tem, ko so odrinili s pristanišča, začel kazati simptome covida-19. Po slabih petih dneh je bil 61-letni skiper zaprt v svojo kabino in zaradi slabega počutja priklenjen na posteljo. Šest dni kasneje je umrl, poroča CNN.

Capurro je celo življenje delal kot pomorščak, tako na tovornih ladjah kot na križarkah. Njegova žena, 61-letna Patricia Mollard, ga je spremljala na številnih potovanjih po svetu. Spoznala sta se mlada in "živela drug za drugega", je povedala družinska odvetnica in dodala, da si lahko samo predstavlja kako trpi. Par je živel v pristanišču na italijanski rivieri La Spezia, v bližini pa sta bila tudi njihova polnoletna sin in hči.

Ta mesec so kapitanovo truplo končno uspeli vrniti v njegovo rodno Italijo, kjer pa njegova potrta družina išče odgovore v povezavi z njegovo smrtjo in zdravljenjem na ladji, kar pa je ponovno osvetlilo problematiko razmer pomorščakov med pandemijo.

Tovorna ladja MV Ital Libera je tako ostala brez kapitana ladje, posadka za shranjevanje njegovega trupla ni imela prostora, hkrati pa je na ladji obstajala nevarnost, da bi prišlo do izbruha okužbe. Za kar šest tednov je ladja z italijansko zastavo obtičala v bližini indonezijske prestolnice Džakarte in kljub večkratnim prošnjam za pomoč ni mogla najti pristanišča, ki bi med pandemijo prevzelo truplo.

Capurro se je na tokratno 25-dnevno načrtovano potovanje v Azijo odpravil 27. marca. Dan prej je opravil test na koronavirus in rezultat je bil negativen. Nato je letel skozi Doho in Johannesburg in 28. marca prispel v južnoafriško pristanišče Durban. Nekaj dni kasneje, 1. aprila, je Ital Libera odplula proti Singapurju, 2. aprila pa je kapitan že začel kazati simptome bolezni.

Neprestano je kašljal, čutil bolečine v prsih in mišicah, so povedali zaskrbljeni člani družine, ki so si s kapitanom pošiljali elektronska sporočila. Tudi prek telefona je bilo slišati močan kašelj. Hrano in zdravila mu je v izolirano kabino prinašal eden od mornarjev. Kot kapitan ladje je imel Capurro tudi vlogo zdravstvenega delavca, zato ni bilo nikogar, ki bi mu lahko pomagal.

To se dogaja pogosteje, kot bi pričakovali

To ne preseneča Roryja McCourta, tiskovnega predstavnika Mednarodne zveze delavcev v prometu (ITF). Običajno je, da na 294-metrski ladji s približno 20 člansko posadko na krovu ni posebnega zdravstvenega delavca, pač pa zgolj nekdo z osnovno zdravstveno izobrazbo in dodatno odgovornostjo za zdravstveno oskrbo, je dejal McCourt.

Pandemija je povzročila krizo s posadko in število pomorščakov na ladjah se je močno zmanjšalo, kar pomeni, da je morala preostala posadka prevzeti več nalog, je dodal. "Če od mornarja pričakujejo, da bo hkrati na nočni straži, zdravstveni delavec in da bo opravljal še inšpekcijske preglede, potem se bo verjetno pokvarilo ravnovesje razporeditve nalog, kar bo pripeljalo do slabih rezultatov, če bo na krovu potrebno koga zdraviti," je še dejal McCourt.

Capurrova zgodba v času pandemije še zdaleč ni unikaten primer. Po poročanju ITF so od marca 2020 na ladjah hranili trupla najmanj 10 pomorščakov, ki so umrli na krovu, njihovih trupel pa ni želelo prevzeti nobeno pristanišče. Nobeden od teh pomorščakov sicer ni umrl zaradi covida-19, je dejal ITF.