Posadka se je rešila, potniki potonili z luksuzno jadrnico: preiskava uboja

Italijanske oblasti so po odkritju še zadnje žrtve brodoloma ob obali Sicilije potrdili, da gre za 18-letno hčerko britanskega tajkuna Hannah Lynch. V tragični potopitvi luksuzne jadrnice je tako umrlo sedem oseb, tožilstvo pa je že sprožilo preiskavo brodoloma in uboja. Med drugim bodo iskali odgovor tudi na vprašanje, kako se je posadka z jadrnice lahko rešila, medtem ko so potniki ostali ujeti. Lastnik jadrnice medtem želi plovilo znova spraviti na površje.

Luksuzna jadrnica Bayesian se je ob obali Sicilije potopila v ponedeljek zgodaj zjutraj, ko je nad območjem divjala silovita nevihte. Umrlo je sedem oseb, med njimi tudi britanski tehnološki podjetnik Mike Lynch in njegova 18-letna hči Hannah. Truplo slednje so italijanske oblasti našle v petek, dan kasneje pa so potrdili njeno identiteto.

Iskanje žrtev brodoloma ob Siciliji FOTO: Profimedia icon-expand

Državni tožilec v mesti Termini Imerese Ambrogio Cartosio je medtem sporočil, da trenutno preiskujejo možnost krivdnega brodoloma in uboja, a da preiskava ni usmerjena v dotično osebo. Eno od vprašanj, ki terja odgovor, je tudi to, zakaj se je večina posadke z jadrnice rešila, medtem ko so številni potniki potonili skupaj z njo. Namestnik tožilca Raffaele Cammarano pojasnjuje, da je razlog verjetneje zelo preprost - potniki so v času brodoloma najverjetneje splali.

Državni tožilec v mesti Termini Imerese Ambrogio Cartosio FOTO: Profimedia icon-expand

Pet žrtev naj bi po navedbah italijanske tiskovne agencije Adnkronos našli v sobah, ki niso bile njihove. V naslednjih urah bodo na vseh sedmih žrtvah brodoloma izvedli obdukcijo. Cartosio je poudaril, da so v zelo zgodnji fazi preiskave, zato v tem trenutku ne izključujejo ničesar. V preiskavi bodo tako preverili tudi morebitne človeške napake, ki bi lahko vodile do tragedije. Kapitano in posadki jadrnice sicer v času preiskave ni treba ostati na Siciliji, kljub temu pa se morajo zglasiti na nadaljnjih zaslišanjih, ko bodo ta odrejena.

Preiskovalci po poročanju italijanskega medija menijo, da najprej potonil premec jadrnice, nato pa da se je plovilo počasi prevrnilo na desni bok. Lastnik jadrnice želi medtem plovilo znova spraviti na površje. A kdaj se bo to zgodilo, je odvisno od številnih dejavnikov, so poudarile italijanske oblasti.

Italijanska obalna straža FOTO: Profimedia icon-expand