'Pošast' se je zasidrala. Gre za ustrahovanje?

Kitajska je prejšnji teden zasidrala eno od svojih dveh ladij obalne straže v filipinski izključni ekonomski coni. Filipinski uradnik je dejanje označil za "ustrahovanje", ki prihaja ravno v trenutnem ozemeljskem sporu med Pekingom in Manilo v Južnokitajskem morju. In zasidrala je ladjo CCG-5901, ki velja za "strah in trepet" kitajske obalne straže.

OGLAS

Plovilo kitajske obalne straže CCG-5901 se je zasidralo v bližini atola Sabina na otočju Spratly, približno 130 kilometrov severozahodno od filipinskega otoka Palawan, poroča CNN. CCG-5901 ima 12.000 ton in nekaj manj kot 165 metrov ter je trikrat večja od glavnih patruljnih plovil ameriške obalne straže, zaradi česar se je ladje prijelo ime "pošast". In kitajska ladja se je zasidrala v neposredno bližino ene najnovejših in največjih ladij filipinske obalne straže, ki je bila prej napotena na to območje. A CCG-5901 je več kot petkrat večja od filipinske ladje BRP Teresa Magbanua. "Gre za ustrahovanje s strani kitajske obalne straže," je po poročanju agencije Reuters dejal tiskovni predstavnik filipinske obalne straže Jay Tarriela.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

A "pošast" do sedaj še ni sodelovala v napadih, vendar naj bi venomer stala ob strani in spremljala situacijo. Kot pravijo analitiki je glavna naloga ladje namreč le ustrahovanje, ker je CCG-5901 večja od katere koli običajne ladje obalne straže na svetu (večji je le ledolomilec ameriške obalne straže) in presega celo rušilce ameriške mornarice. CCG-5901 ima tudi dva glavna 76,2-milimetrska topa v primerjavi z enim glavnim 57-milimetrskim topom na ameriških ladjah. Obalne straže, ki so zaradi svoje barve znane kot plovila z belim trupom, so običajno namenjene pregonu ter operacijam iskanja in reševanja. V večini držav se od njih običajno ne pričakuje, da bodo sodelovale v vojaških operacijah. A kitajska obalna straža je del kitajske ljudske oborožene policije, ki je pod poveljstvom osrednje vojaške komisije. "Pošast" pa je očitna namenjena ravno temu, saj ne opravlja tradicionalnih nalog obalne straže. Carl Schuster, nekdanji direktor operacij v skupnem obveščevalnem centru ameriškega pacifiškega poveljstva, je dejal, da CCG-5901 zaradi svoje velikosti in posadke lahko postane osrednja poveljniška ladja za večjo operacijo. Opozoril je, da je v zadnjih tednih v bližini Filipinov delovala tudi letalonosilka kitajske mornarice in da gre pri kombinaciji obeh za usklajeno prizadevanje, da bi Manili pokazali premoč kitajske mornarice. Kitajska ima največjo mornarico na svetu glede na število ladij.