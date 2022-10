Pošastni ciklon v Bangladešu z domov pregnal milijon ljudi

Bangladeš je prizadel ciklon Sitrang, ki je po podatkih oblasti zahteval najmanj 16 smrtnih žrtev, okoli milijon ljudi pa je moralo zapustiti domove. Približno 10 milijonov prebivalcev območij ob obali je ostalo brez električne energije, na jugu in jugozahodu države so pa zaradi ciklona zaprte šole. Pridrvel je iz Bengalskega zaliva s sunki do 88 km/h in plimnim valom, visokim približno tri metre, ki je poplavil nižje ležeča obalna območja. Prebivalce teh območij, kot so oddaljeni otoki in obrežja rek, so evakuirali v višja zavetišča pred cikloni. Tam so preživeli noč, zjutraj pa so se po navedbah oblasti mnogi že vrnili v svoje domove.

Ciklon – enakovreden orkanom v Atlantiku ali tajfunom v zahodnem Pacifiku – je pozno v ponedeljek dosegel kopno v južnem Bangladešu, vendar je oblastem uspelo okoli milijon ljudi spraviti na varno, preden je udarilo pošastno vreme. Po besedah predstavnika bangladeške vlade Jebuna Naharja je 14 ljudi umrlo, ker so se nanje podrla drevesa, dva pa sta izgubila življenje, ko je v slabem vremenu v reki Jamuna na severu Bangladeša potonil njun čoln. Električne in telefonske povezave so večinoma prekinjene, obalna območja pa obdana s temo.

"Bilo je grozno, videti je bilo, kot da nas bo morje zgrabilo," je za Reuters povedal Mizanur Rahman, prebivalec okrožja Bhola. "Preživeli smo neprespano noč, lahko smo samo molili." Ciklon je s sabo prinesel obilno deževje, ki je povzročilo poplave v več mestih, med drugim v prestolnici Daka.

Močno deževje in vetrovi naj bi dosegli tudi bolj vzhodno ležeči otok Bhashan Char v Bengalskem zalivu, kamor so nedavno premestili okoli 33.000 beguncev muslimanske manjšine Rohingov iz sosednjega Mjanmara. Ker begunsko naselje varuje pet metrov visok nasip, so oblasti prebivalcem samo priporočile, naj ne hodijo ven. Od tam ne poročajo o žrtvah ali gmotni škodi zaradi ciklona. Ciklon Amphan, ki je leta 2020 udaril nad Bengalskim zalivom, je v Bangladešu in Indiji ubil več kot 100 ljudi in prizadel milijone. V zadnjih letih sta boljše napovedovanje in učinkovitejše načrtovanje evakuacije drastično zmanjšala število smrtnih žrtev zaradi takih močnih neviht. Najhujši zabeležen ciklon leta 1970 je ubil na sto tisoče ljudi.