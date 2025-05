Poseben prometni znak za kokoši, ki se rade sprehodijo do sosedovega travnika

Prebivalci in obiskovalci majhnega mesteca na skrajnem jugozahodu Nemčije se te dni čudijo in privajajo na poseben prometni znak in še bolj posebno oznako za prehod čez cesto. V mestecu namreč že nekja časa mirno živijo azijske svilene kokoši gospoda Rombaha. A ker rade obiščejo sosedov travnik čez cesto, so predvsem ob koncih tedna v smrtni nevarnosti. Nadobudni lastnik je zato dal izdelati in postaviti prometno tablo, ki opozarjajo na cestni prehod za njegove kokoši.