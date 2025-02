Poseben tečaj za moške, ki bi radi razveselili svoje soproge

Bliža se valentinovo, dan zaljubljencev in če iščete nekaj malce bolj posebnega od šopka rož za svojo ljubezen, se morate pripraviti. Tako so prepričani v Nemčiji, kjer so za moške, ki bi radi svoje soproge presenetili z izvirnostjo, pripravili celo kratke tečaje, kjer se urijo v ročnih spretnostih. Ročno namreč izdelujejo nekaj posebnega, kar bo razveselilo njihove ljubljene.