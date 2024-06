Posebna aplikacija za zmenke: razkrita višina osebe in njen dohodek

Kako do več porok in več otrok? S tem vprašanjem si glave belijo marsikje po svetu, še posebej pa na Japonskem, kjer beležijo najnižje število rojstev v zgodovini. Mestne oblasti v prestolnici Tokio se trudijo obrniti trend in so zasnovale posebno aplikacijo za zmenke. Uporabniki bodo morali med drugim razkriti telesno višino in višino dohodka ter izraziti resno namero, da so se pripravljeni poročiti.