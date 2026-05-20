Posebna očala, ki 'mislijo' namesto človeka z demenco

Očala, ki človeku z demenco povedo, kje je grelnik vode, kako si pripraviti kavo in kaj ima pred seboj. Zveni kot znanstvena fantastika, a britansko podjetje CrossSense razvija prav takšno tehnologijo. Njihov asistent z umetno inteligenco Wispy je namenjen ljudem z zgodnjo demenco – da bi lahko čim dlje varno živeli doma. In prav ta izum je te dni prejel priznano nagrado v višini 1,15 milijona evrov. Potreba po takšnih rešitvah je namreč vse večja: danes z demenco živi okoli 57 milijonov ljudi, do leta 2050 pa naj bi jih bilo skoraj trikrat več.