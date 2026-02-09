Naslovnica
Tujina

Posebna olimpijska ponudba: Uber ponuja vožnjo z motornimi sanmi

Cortina, 09. 02. 2026 17.03 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Uberjeva vožnja z motornimi sanmi

Ob zimskih olimpijskih igrah se obiskovalcem v Cortini d'Ampezzo ponuja posebna priložnost za raziskovanje bližnje naravne znamenitosti. V sodelovanju z lokalnimi ponudniki je Uber vzpostavil omejeno turistično storitev, ki omogoča vožnjo z motornimi sanmi do vznožja znamenitih Tre Cime di Lavaredo (Treh vrhov Lavareda), ene najbolj prepoznavnih lokacij v Dolomitih in območja svetovne dediščine Unesca.

Tri značilne apnenčaste vrhove Tre Cime di Lavaredo od olimpijskih prizorišč loči le približno 23 kilometrov. Prav to bližino izkorišča nova storitev Uber Snowmobile, ki je na voljo en mesec, od 7. februarja dalje, poroča Euronews. Ogledi so namenjeni predvsem obiskovalcem Cortine in jih je mogoče rezervirati izključno prek aplikacije Uber.

Izlet vključuje skupinski prevoz z avtobusom za do osem oseb iz Cortine do izhodišča, nato pa vodeno vožnjo s snežnimi sanmi po približno sedem kilometrov dolgi zasneženi poti. Skupine vodi izkušen inštruktor. Vožnje potekajo v februarju, ob koncih tedna in so za prebivalce mesta brezplačne, zanimanje pa je že ob prvih terminih preseglo razpoložljive kapacitete.

Uberjeva vožnja z motornimi sanmi
Uberjeva vožnja z motornimi sanmi
FOTO: AP

Motorne sani so opremljene z varnostnimi elementi, kot so čelade, ogrevani ročaji in gumb za takojšnjo zaustavitev v primeru nelagodja. Hitrost vožnje doseže do 40 kilometrov na uro, pri tem pa je poudarek na varnosti in spoštovanju drugih zimskih obiskovalcev, kot so tekači na smučeh in sankači. Zaradi varovanja narave je vožnja z motornimi sanmi dovoljena le na omejenem območju, navaja Euronews.

Pozimi je območje Tre Cime priljubljeno za mirnejše oblike rekreacije, poleti pa privablja pohodnike in plezalce z vsega sveta.

Uber Cortina d’Ampezzo zimske olimpijske igre motorne sani Cortina d'Ampezzo

