Posebna olimpijska ponudba: Uber ponuja vožnjo z motornimi sanmi

Tri značilne apnenčaste vrhove Tre Cime di Lavaredo od olimpijskih prizorišč loči le približno 23 kilometrov. Prav to bližino izkorišča nova storitev Uber Snowmobile, ki je na voljo en mesec, od 7. februarja dalje, poroča Euronews. Ogledi so namenjeni predvsem obiskovalcem Cortine in jih je mogoče rezervirati izključno prek aplikacije Uber.
Izlet vključuje skupinski prevoz z avtobusom za do osem oseb iz Cortine do izhodišča, nato pa vodeno vožnjo s snežnimi sanmi po približno sedem kilometrov dolgi zasneženi poti. Skupine vodi izkušen inštruktor. Vožnje potekajo v februarju, ob koncih tedna in so za prebivalce mesta brezplačne, zanimanje pa je že ob prvih terminih preseglo razpoložljive kapacitete.
Motorne sani so opremljene z varnostnimi elementi, kot so čelade, ogrevani ročaji in gumb za takojšnjo zaustavitev v primeru nelagodja. Hitrost vožnje doseže do 40 kilometrov na uro, pri tem pa je poudarek na varnosti in spoštovanju drugih zimskih obiskovalcev, kot so tekači na smučeh in sankači. Zaradi varovanja narave je vožnja z motornimi sanmi dovoljena le na omejenem območju, navaja Euronews.
Pozimi je območje Tre Cime priljubljeno za mirnejše oblike rekreacije, poleti pa privablja pohodnike in plezalce z vsega sveta.
