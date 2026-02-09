Posebna olimpijska ponudba: Uber ponuja vožnjo z motornimi sanmi

Tri značilne apnenčaste vrhove Tre Cime di Lavaredo od olimpijskih prizorišč loči le približno 23 kilometrov. Prav to bližino izkorišča nova storitev Uber Snowmobile, ki je na voljo en mesec, od 7. februarja dalje, poroča Euronews. Ogledi so namenjeni predvsem obiskovalcem Cortine in jih je mogoče rezervirati izključno prek aplikacije Uber.

Izlet vključuje skupinski prevoz z avtobusom za do osem oseb iz Cortine do izhodišča, nato pa vodeno vožnjo s snežnimi sanmi po približno sedem kilometrov dolgi zasneženi poti. Skupine vodi izkušen inštruktor. Vožnje potekajo v februarju, ob koncih tedna in so za prebivalce mesta brezplačne, zanimanje pa je že ob prvih terminih preseglo razpoložljive kapacitete.