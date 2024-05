Posebna pravila v EU odslej tudi za platformo Booking

V skladu z aktom o digitalnih storitvah so na začetku letošnjega marca za šest tehnoloških velikanov, med njimi Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta in Microsoft, ki so jih označili za t. i. vratarje, v EU začele veljati posebne obveznosti. Gre za podjetja, ki imajo močan gospodarski položaj, pomembno vplivajo na notranji trg in so dejavna v več državah EU. Poleg tega imajo močno posredniško vlogo med poslovnimi in končnimi uporabniki.