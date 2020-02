Posebno dovoljenje za Trumpovega sina: lahko bo streljal na aljaške grizlije

Donald Trump mlajši je dobil dovoljenje za lov na aljaškega rjavega grizli medveda. Lovil ga bo lahko na severozahodu Aljaske, v bližini mesta Nome ob Beringovem morju, so sporočili ameriški državni uradniki.

Sin ameriškega predsednika je namreč eden od treh, ki so se prijavili na poseben razpis, na podlagi katerega lovcem, ki niso prebivalci Aljaske, oblasti dovoljujejo lov na aljaškega grizlija. Na voljo je bilo sicer 27 mest. Tovrsten lov jim bo zdaj omogočen oziroma dovoljen le na vnaprej določenem območju na seveozahodu aljaškega Sewardovega polotoka, je po poročanju britanskega časnika The Guardian sporočil Eddie Grasser, direktor aljaškega oddelka za ribištvo in lov, ki se ukvarja tudi z ohranjanjem divjih živali.

Ameriška zvezna država Aljaska sicer periodično izdaja vsakokrat vnaprej določeno število dovoljenj za lov na medvede, severne jelene, lose in druge živali v različnih regijah. Tiste lovce, ki na koncu dovolilnico tudi prejmejo, pa kar izžrebajo. Največkrat se namreč zgodi, da je prosilcev precej več kot je razpisanih mest.

"Dobili smo na tisoče vlog," je v petek dejal Grasser. "Ne glede na to, kdo je zmagal, šlo je za čisto srečo," je dodal. A ne v primeru dovoljenja predsednikovemu sinu - za dovoljenje na lov na medveda, ki ga je dobil, je bilo namreč zelo malo prijavljenih. Kar 24 dovoljenj je tako ostalo nepodeljenih.

Trump mlajši pa je moral po tem, ko so mu podelili dovoljenje, plačati še 1000 dolarjev (dobrih 925 evrov) pristojbine, ki jo morajo na Aljaski poravnati vsi lovci, ki tamnimajo prijavljenega stalnega prebivališča. Še 160 dolarjev (dobrih 148 evrov) pa je odštel za aljaško lovsko dovoljenje, je razložil Grasser.