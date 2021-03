Posebno nagrado za boj proti koronavirusu sta prejela Glenn Close in Anthony Fauci

Ko gre za dober namen, se hitro odzovejo tudi največji svetovni zvezdniki. Brez rdeče preproge in na daljavo so pomagali polniti sklad za boj proti covidu-19, ki ga je ustanovila ameriška fundacija za raziskave aidsa. Ta je zaradi smrtonosne pandemije razširila svoje delovanje. Za izjemen pogum pri spopadanju z zdravstvenimi izzivi, ki pestijo svet, pa so nagradili igralko Glenn Close in imunologa Anthonyja Faucija. V najtežjih trenutkih ste Američanom pokazali, kaj pomeni biti človekoljub, mu je v zahvalo dejala oskarjevka Julia Roberts.

