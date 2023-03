Posebno orožje na fronti: napihljivi Abramsi, oklepniki in HIMARSI

Prodaja omenjenega češkega podjetja, čigar izbor napihljivega orožja sega vse od tankov Abrams pa do raketnih sistemov HIMARS, se je v zadnjem letu znatno povečala, je dejal vodja prodaje in trženja Poven Kumaresan.

30 zaposlenih v podjetju Inflatech v enem mesecu tako skupaj sestavi od 30 do 40 tovrstnih napihljivih vab. A čeprav gre za lažno orožje, vsako na bojišču potrebuje štiri upravitelje. Lažni tanki, oklepna vozila in celo rekreativni lovci namreč tehtajo med 25 in 90 kilogramov.

"Izdelke prodajamo velikemu številu vlad po svetu, ne le po Evropi," je ob tem tudi pristavil Kumaresan. Proizvajalec sicer ni želel potrditi, ali svoje izdelke dostavlja tudi v Ukrajino, pri tem so se sklicevali na vojaško tajnost.

Za izgradnjo od 72 ur do 60 dni

Proizvodnja napihljivega balona v obliki vojaških vozil lahko traja od treh dni do dveh tednov. Pri tem je vse odvisno od tega, kakšna je njegova zasnova in kakšne so želje povpraševalca. "Če ima podjetje natančne načrte kosa, ki ga želi, ga lahko izdelamo v 72 urah, če začnemo iz nič, pa lahko proizvodnja traja do dva tedna," je dejal Kumaresan. Replike sistemov HIMARS so podjetju vzele 60 dni, do sedaj so jih proizvedli več deset.

Preden izdelke pošljejo na fronto, mora njihovo potovanje odobriti tudi vlada, saj se štejejo za vojaško opremo. Češka vlada je sicer glede na podatke iz prejšnjega meseca Ukrajini od začetka ruske invazije poslala približno pol milijarde evrov vojaške pomoči.