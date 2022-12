Posebno sodišče za Kosovo izreklo prvo obsodbo za vojni zločin

Sodniki so ugotovili, da je vodil skupino, ki je v hlevu v vasi Zllashu vzhodno od prestolnice Priština zadrževala najmanj šest kosovskih Albancev, obtoženih sodelovanja s Srbi. Zapornike so pretepali z železnimi palicami in kiji za bejzbol, jih ubijali z električnim tokom, sežigali ter jim odvzemali hrano in vodo. Mustafa je osebno sodeloval pri pretepanju dveh pripornikov. Ena od žrtev je umrla.

Spoznali so ga za krivega več vojnih zločinov – samovoljnega pridržanja, mučenja in umora.

Sodnica Mappie Veldt-Foglia je ob tem izpostavila, da je to prva sodba tega sodišča, izrečena zaradi obtožb o vojnih zločinih. V prvi sodbi je namreč sodišče maja letos dva nekdanja pripadnika OVK obsodilo na štiri leta in pol zapora zaradi ustrahovanja prič. 50-letni Salih Mustafa, ki so ga aretirali leta 2020, ko je delal kot svetovalec na kosovskem obrambnem ministrstvu, je septembra lani na začetku sojenja posebno sodišče primerjal z nacističnim Gestapom, tajno policijo v nacistični Nemčiji. Izrekel se je za nedolžnega. Na sojenju so zaslišali skoraj 30 prič.