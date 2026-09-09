Poseg za povečanje penisa se je končal tragično, umrl britanski poslovnež

43-letni Igho Ubiribo je umrl 6. marca v tajski prestolnici, okoliščine njegove smrti pa so sprožile vse več razprav o zdravstvenem turizmu. Tajska je namreč ena vodilnih destinacij za tuje obiskovalce, ki iščejo zdravstvene storitve, tudi estetske posege. Oblasti preverjajo kliniko, kjer so opravili poseg, predvsem jih zanima, ali je imela klinika sploh veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti in ali je upoštevala zdravstvene in varnostne protokole, piše Euronews. Po poročilu britanskega mrliškega oglednika, ki uradno ugotavlja vzrok smrti, je Ubiribo po prejemu polnila odšel še na masažo, ko je potožil zaradi bolečin v prsih in se zgrudil.

Igho Ubiribo FOTO: Profimedia

Najprej so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, saj so posumili na pljučno embolijo, vendar je izgubil zavest, še preden so mu lahko opravili CT-preiskavo. Zdravniki so ga več kot 100 minut poskušali oživljati, vendar so ga okoli 1. ure zjutraj razglasili za mrtvega. "Obdukcija in toksikološke preiskave so kot vzrok smrti potrdile vbrizganje hialuronske kisline," piše v zdravniškem poročilu. V preiskavo so zdaj vključeni tako tajska policija kot britanski preiskovalci. "Ko gre za zdravstvene posege, zagovarjamo najvišjo stopnjo previdnosti," je novinarjem povedal tajski minister za zdravje Pattana Promphat. Preiskava je namenjena "zagotavljanju pravičnosti za vse ter zagotavljanju, da se tako domači kot tuji pacienti lahko prepričajo, da na Tajskem prejemajo varno, kakovostno in dragoceno zdravstveno oskrbo", je dodal. Ubiriba, znanega tudi pod vzdevkoma "Tiny" in "Ego", je na Instagramu spremljalo več kot 185.000 ljudi, redno je objavljal fotografije z ženo, na katerih je videti njun razkošni življenjski slog.

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