Poseg za povečanje penisa se je končal tragično, umrl britanski poslovnež

43-letni Igho Ubiribo je umrl 6. marca v tajski prestolnici, okoliščine njegove smrti pa so sprožile vse več razprav o zdravstvenem turizmu. Tajska je namreč ena vodilnih destinacij za tuje obiskovalce, ki iščejo zdravstvene storitve, tudi estetske posege.
Oblasti preverjajo kliniko, kjer so opravili poseg, predvsem jih zanima, ali je imela klinika sploh veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti in ali je upoštevala zdravstvene in varnostne protokole, piše Euronews. Po poročilu britanskega mrliškega oglednika, ki uradno ugotavlja vzrok smrti, je Ubiribo po prejemu polnila odšel še na masažo, ko je potožil zaradi bolečin v prsih in se zgrudil.
Najprej so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, saj so posumili na pljučno embolijo, vendar je izgubil zavest, še preden so mu lahko opravili CT-preiskavo. Zdravniki so ga več kot 100 minut poskušali oživljati, vendar so ga okoli 1. ure zjutraj razglasili za mrtvega.
"Obdukcija in toksikološke preiskave so kot vzrok smrti potrdile vbrizganje hialuronske kisline," piše v zdravniškem poročilu.
V preiskavo so zdaj vključeni tako tajska policija kot britanski preiskovalci.
"Ko gre za zdravstvene posege, zagovarjamo najvišjo stopnjo previdnosti," je novinarjem povedal tajski minister za zdravje Pattana Promphat. Preiskava je namenjena "zagotavljanju pravičnosti za vse ter zagotavljanju, da se tako domači kot tuji pacienti lahko prepričajo, da na Tajskem prejemajo varno, kakovostno in dragoceno zdravstveno oskrbo", je dodal.
Ubiriba, znanega tudi pod vzdevkoma "Tiny" in "Ego", je na Instagramu spremljalo več kot 185.000 ljudi, redno je objavljal fotografije z ženo, na katerih je videti njun razkošni življenjski slog.
Ubiribo kar petkrat prejel injekcije za povečanje penisa
Po navedbah ministrstva za zdravje so vodje klinike povedali, da je bil Ubiribo njihov redni pacient že od leta 2024 in da je prestal pet injekcij za povečanje penisa. Prvi štirje posegi so bili opravljeni v letih 2024 in 2025, ob petem obisku 5. marca pa je prejel 40 mililitrov polnila.
Zdravnik je priporočil, da se poseg razdeli na dva termina, vendar je Ubiribo zahteval, da se celotna količina vbrizga v enem samem posegu, so preiskovalcem povedali predstavniki klinike.
Polnila s hialuronsko kislino se sicer pogosto uporabljajo v estetski medicini, saj veljajo za minimalno invaziven poseg z razmeroma majhnim tveganjem. Tajska pa že dolgo slovi po kakovostnem zdravstvenem sistemu in je pomembno središče zdravstvenega turizma, medtem ko trg estetskih posegov hitro raste.
Po uradnih podatkih je bilo leta 2024 na Tajskem 7000 estetskih klinik, od tega 2000 v Bangkoku. Napovedi kažejo, da bo trg leta 2027 vreden 6,4 milijarde evrov, kar je trikrat več kot leta 2020.
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