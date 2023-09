Posekali znamenito drevo iz filma o Robinu Hoodu: dva moška aretirali

Pred dnevi so v bližini Hadrijanovega zidu v Združenem kraljestvu našli posekano več sto let staro drevo. Drevo je "zaslovelo" po tem, ko so ga prikazali v filmu Robina Hooda. Policija je takoj sprožila preiskavo in že v petek aretirala najstnika, nato pa še moškega, starega okoli 60 let.

Najstnika so po plačilu varščine že izpustili, starejšega moškega pa zaslišujejo v zaporu. "Nesmiselno uničenje svetovno znane znamenitosti in lokalnega zaklada je povzročilo šok, grozo in jezo," je po dogodku povedala glavna inšpektorica Rebecca Fenney-Menzies, ki upa, da je druga aretacija dokaz, da so preiskavo vzeli resno. Drevo sicer velja za eno najbolj znamenitih angleških dreves, ki se nahaja v slikoviti dolini Northumberlanda v severovzhodni Angliji. Drevo je bilo tudi eno od glavnih znamenitosti ob Hadrijanovem zidu, Unescovem spomeniku svetovne dediščine, ki je bil zgrajen pred skoraj 2000 leti, ko je bila Velika Britanija del rimskega imperija. Zid naj bi varoval severozahodno mejo. V okolici drevesa se je ustavljalo že več generacij sprehajalcev, ki so želeli občudovati in fotografirati drevo, ki je zaslovelo še leta 1991, ko se je pojavilo v filmu "Robin Hood: Princ tatov" s Kevinom Costnerjem v glavni vlogi. Strokovnjaki sicer upajo, da bo drevo lahko ponovno zraslo, prvi poganjki bi lahko začeli poganjati že spomladi, a takšne oblike in velikosti, kot je bilo pred posekom, verjetno ne bo več doseglo.