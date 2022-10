Posiljena, polita s kerozinom in zažgana: 15-letnica se bori za življenje

Toda deklica ni nikomur povedala o napadu in je namesto tega, tako kot mnoge žrtve spolnega napada, živela v tišini. Ko je za nosečnost izvedela njena mati, so se dogovorili, da deklico poročijo z domnevnim napadalcem. Pod pretvezo, da se bosta poročila, je deklica, ne sluteč, kaj jo čaka, odšla v hišo svojega napadalca. Tam pa jo je čakalo nekaj drugega, sorodnika sta si je želela znebiti, zato sta jo polila s kerozinom in zažgala.

V Indiji se posilstvo zgodi vsakih 17 minut

Po zadnjih vladnih podatkih Indija v povprečju poroča o enem posilstvu vsakih 17 minut, aktivisti pa pravijo, da primer dekleta poudarja, kako globoko so zakoreninjene patriarhalne vrednote v državi z 1,3 milijarde prebivalcev.

Težave so na podeželju v Indiji slabše, ker so ženske večinoma neizobražene, stigma okoli spolnih napadov pa se širi, pravijo.

"Ta primer kaže, da so mlada dekleta še vedno v veliki nevarnosti spolnega nasilja," je dejala Kotharijeva. "Dejstvo je, da ti primeri postajajo vse bolj nasilni, ker ni odgovornosti za storilce. Ljudje nekaznovano nadaljujejo s takšnimi dejanji, ker se ne bojijo posledic."

V zvezni državi Uttar Pradesh živi več kot 200 milijonov prebivalcev, deklice so pa nenehno žrtve spolnega nasilja. Nedavno so prav v tej zvezni državi našli dve sestri, stari 15 in 17 let, umorjeni in obešeni na drevo. Pripadali sta kasti Dalitov, najnižji kasti v indijskem hierarhičnem in diskriminatornem hindujskem sistemu. Obe sta bili posiljeni, zadavljeni do smrti, nato pa še obešeni.

Uttar Pradesh je ključna tarča kampanje premierja Narendre Modija, ki deluje pod sloganom "Beti Bachao Beti Padhao" (Reši dekle, izobrazi dekle), katere cilj je izboljšati enakost spolov v državi.