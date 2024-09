Pošiljka banan skrivala več kot 40 kilogramov kokaina

"Tesno sodelujemo s policijo, trudimo se zagotoviti, da preiskava poteka tekoče in da so naše osebje in stranke varni," je sporočil tiskovni predstavnik supermarketa. Dodatnih informacij niso želeli dati.

Julija so lovski psi v Ekvadorju v pošiljki banan, ki je bila namenjena v Nemčijo, odkrili 6000 kilogramov kokaina v vrednosti približno 173 milijonov funtov (204 milijonov evrov). Avgusta so medtem cariniki v severnem grškem mestu Solun na ladji iz Ekvadorja, ki je prevažala banane, odkrili približno 93 kilogramov kokaina.

Državni tožilec v mestu Dijon v Burgundiji Olivier Caracotch je dejal, da so v dostavi sadja v trgovino Grand Frais v Beaunu našli 10 kilogramov kokaina. Od 10 do 12 kilogramov so ga našli tudi v podobnih dostavah v treh drugih trgovinah.

Maja so v skladišču v Colmarju v vzhodni Franciji v zabojih za banane našli še približno 250 kilogramov kokaina. Policisti pa so medtem v skriti pošiljki našli GPS-sledilno napravo. Detektivi verjamejo, da so je bila droga namenjena v Nemčijo, a da so jo pomotoma poslali v Francijo.

Še en primer pa je iz marca, ko so bolgarski cariniki na ladji, ki je prevažala banane iz Ekvadorja v Evropo, zasegli 170 kilogramov kokaina. Mesec pred tem so britanski uradniki sporočili, da so v podobni pošiljki našli 5,7 tone kokaina, kar je največji zaseg drog razreda A v Združenem kraljestvu.