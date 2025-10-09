Posilstvo Gisele Pelicot: moški se je pritožil, dobil še več let za zapahi

Sodišče v Avignonu je nekdanjega moža Dominiqua Pelicota decembra lani spoznalo za krivega posilstev soproge kot tudi posredovanja pri posilstvih, ki so jih na njunem domu zgrešili drugi moški, medtem ko je bila Gisele Pelicot omamljena. Obsodilo ga je na 20 let zapora. Skupaj z njim je bilo za krive spoznanih še 50 soobtoženih, sodišče jim je izreklo zaporne kazni od tri do 15 let.
Na obsodbo se je pritožil le Dogan, ki je bil sprva obsojen na devet let zapora, a zaradi bolezni kazni še ni začel prestajati.
Pritožbeni postopek se je v Nimesu začel v ponedeljek. Dogan, ki je v dvorano vstopil zakrit s kapo, masko in očali ter se opiral na bergle, pa je na sodišču zatrdil, da žrtve v noči 28. junija 2019 ni posilil, saj je menil, da je dejanje sporazumno. V to naj bi ga prepričal Dominique Pelicot.
Gisele Pelicot je postala feministična junakinja, saj se je odpovedala pravici do sojenja za zaprtimi vrati in se soočila z obtoženci, na čelu z bivšim soprogom. V ponedeljek so jo ob vstopu v sodno dvorano zbrani pozdravili z aplavzom. Njeni podporniki so se že v ponedeljek zbrali tudi pred sodiščem. Nosili so napise "Dovolj posilstev" in "Posiljevalci, sramota".
