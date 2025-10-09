Posilstvo Gisele Pelicot: moški se je pritožil, dobil še več let za zapahi

Sodišče v Avignonu je nekdanjega moža Dominiqua Pelicota decembra lani spoznalo za krivega posilstev soproge kot tudi posredovanja pri posilstvih, ki so jih na njunem domu zgrešili drugi moški, medtem ko je bila Gisele Pelicot omamljena. Obsodilo ga je na 20 let zapora. Skupaj z njim je bilo za krive spoznanih še 50 soobtoženih, sodišče jim je izreklo zaporne kazni od tri do 15 let.

Na obsodbo se je pritožil le Dogan, ki je bil sprva obsojen na devet let zapora, a zaradi bolezni kazni še ni začel prestajati.