Poskočilo število zahtevkov za spremembo namembnosti stanovanj

Predlog novega zakona o upravljanju in vzdrževanju stavb je že v parlamentarni obravnavi. Če bo sprejet, bo prepovedoval spremembo namembnosti stanovanj v večstanovanjskih zgradbah v oddajanje za kratkoročni najem brez soglasja 80 odstotkov lastnikov v stanovanjski zgradbi. Zakon ne bo veljal retroaktivno, kar pomeni, da lastnikom stanovanj, ki so spremenili namembnost pred sprejetjem zakona, zahtevka ne bo treba vlagati znova.

V Zagrebu se je število zahtevkov za kategorizacijo apartmajev od 1. avgusta v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 40 odstotkov, je v nedeljo poročala hrvaška televizija RTL.

Od začetka leta do 15. septembra so zagrebški lastniki stanovanj in gostinci predali 854 zahtevkov, od tega več kot četrtino ali 215 samo od začetka avgusta.

Porast števila zahtevkov po poročanju RTL opažajo tudi v drugih županijah. V istrski županiji so lani v celotnem letu prejeli okoli 2500 zahtevkov, letos pa samo do 15. septembra 2940. Trenutni rekorder je sicer Makarska, kjer so od začetka avgusta do 15. septembra zabeležili 44 zahtevkov, v istem obdobju lani pa 11.

Z novim zakonom hrvaška vlada povečati fond stanovanj za dolgoročni najem in znižati najemnine. Hrvaška ima po nekaterih ocenah skoraj 600.000 praznih stanovanj. Obenem ima 231.000 stanovanj, namenjenih za kratkoročni najem, in 112.000 stanovanj, ki se uporabljajo kot poslovni prostori.