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Poškodovan zaščitni ovoj nad Černobilom: potrebujejo 500 milijonov

Kijev, 05. 11. 2026 08.58 pred 1 uro 2 min branja 73

Avtor:
N.Š.
Černobil

Poškodovani zaščitni ovoj nad uničenim četrtim reaktorjem jedrske elektrarne v Černobilu nujno potrebuje obnovo, opozarja Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD). Za popravilo ogromne jeklene konstrukcije, ki jo je februarja lani poškodoval napad z ruskim brezpilotnim letalnikom, bo po ocenah banke potrebnih približno 500 milijonov evrov. Čeprav neposredne nevarnosti trenutno ni, bi lahko odlašanje s sanacijo povzročilo resne dolgoročne težave pri varnem ravnanju z radioaktivnimi snovmi. Banka zato poziva mednarodno skupnost k zagotovitvi sredstev.

Evropska banka za obnovo in razvoj opozarja, da je treba poškodovani zaščitni ovoj nad ostanki reaktorja jedrske elektrarne v Černobilu popraviti pred letom 2030. 

Ogromna jeklena konstrukcija je bila zgrajena nad reaktorjem, ki ga je leta 1986 uničila najhujša jedrska nesreča v zgodovini. Njena naloga je preprečevanje širjenja radioaktivnih snovi v okolje in zagotavljanje pogojev za varno ravnanje z ostanki reaktorja. Februarja 2025 jo je poškodoval napad z ruskim brezpilotnim letalnikom.

Predsednica EBRD Odile Renaud-Basso je v pogovoru za Politico opozorila, da posledice poškodbe ne zadevajo zgolj Ukrajine. "To ni ukrajinski problem. Jedrska varnost na svetovni ravni bi morala skrbeti vse," je poudarila.

Vojna je prodrla tudi na območje jedrske nesreče.
Vojna je prodrla tudi na območje jedrske nesreče.
FOTO: AP

Neposredne nevarnosti ni, a časa za popravilo ni neomejeno

Po besedah predsednice banke poškodovana konstrukcija trenutno ne predstavlja neposredne nevarnosti. Vendar bi lahko nadaljnje odlašanje s popravilom povzročilo dodatno propadanje zaščitne infrastrukture.

Posebej problematična je vlaga, ki bi lahko prodirala pod zaščitni lok in povzročala korozijo konstrukcijskih elementov. To bi sčasoma bistveno otežilo in podražilo varno ravnanje z radioaktivnim materialom, ki ostaja v uničenem reaktorju.

Renaud-Basso zato poudarja, da je treba sanacijo izvesti pravočasno, preden se poškodbe še povečajo.

Ob tem opozarja, da financiranja obnove Černobila ne bi smeli obravnavati kot konkurence drugim nujnim oblikam pomoči Ukrajini, ki se zaradi ruskih napadov že sooča z obsežnim uničenjem energetske infrastrukture.

Po njenem mnenju gre za naložbo v mednarodno jedrsko varnost, saj morebitne posledice nezadostne zaščite radioaktivnih snovi ne bi bile omejene na ukrajinsko ozemlje.

Države G7 obljubile 260 milijonov evrov

EBRD ocenjuje, da bo obnova poškodovanega zaščitnega ovoja stala približno 500 milijonov evrov. Končni stroški sicer še niso dokončno določeni, saj dodatne tehnične ocene še potekajo.

Države skupine G7 so oktobra napovedale 260 milijonov evrov finančne podpore, kar predstavlja nekaj več kot polovico ocenjenih potrebnih sredstev. Preostanek bo morala banka zagotoviti z dodatnimi mednarodnimi prispevki.

Pomemben korak naj bi bila donatorska konferenca, ki bo 9. novembra v Parizu. Skupaj jo bodo vodile Francija, Ukrajina in EBRD, njen cilj pa je pridobiti dodatne finančne zaveze držav in drugih partnerjev.

Območje Černobila aprila 2026 - 40 let po nesreči v jedrski elektrarni.
Območje Černobila aprila 2026 - 40 let po nesreči v jedrski elektrarni.
FOTO: Profimedia

Rusija škode predvidoma ne bo plačala

Čeprav je bil zaščitni ovoj poškodovan v ruskem napadu, EBRD ne pričakuje, da bo Moskva sodelovala pri financiranju popravil. Renaud-Basso je sicer omenila možnost, da bi stroške v prihodnosti poskušali povrniti v okviru morebitnih vojnih reparacij. A da se je z izzivom treba spopasti zdaj. 

"Mednarodna skupnost je v preteklosti že znala najti rešitve za ta izziv. Zelo pomembno je pokazati, da smo ga sposobni obravnavati tudi zdaj in zagotoviti potrebno varnost," je sklenila Renaud-Basso.

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KOMENTARJI73

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mario7
05. 11. 2026 10.57
Vse kar se prebere o ua je beračenje.
Odgovori
0 0
leviindesnikekci
05. 11. 2026 10.57
Na koncu pa so itak ukri sabotirali, kot vse stvari do zdaj.
Odgovori
0 0
medwd
05. 11. 2026 10.57
Koliko bo stala naša NEK2? Par milijard se mi zdi, s prodajo elektrike v EU bo zaslužila toliko, da z lahkoto pokrije stroške sanacije v Černobilu. Seveda slovenci bomo pa ostali še vedno z visokimi računi za elektriko, ker ne bo garancije da bomo dobili poceni elektriko iz NEK2.
Odgovori
0 0
StAnalitik
05. 11. 2026 10.56
Zopet bodo pokradli 500 milijonov €€€ z izzgovorom,da gre za varnost.Rusija ne naseda več lažem,evropska banks pa nujno potrebuje €€€.
Odgovori
+1
1 0
Pimplc
05. 11. 2026 10.56
naj placa rusija alo??
Odgovori
-1
0 1
Victoria13
05. 11. 2026 10.54
Revni Ukrajinci se borijo za Ukrajino, bogati večinoma s kriminalnim ozadjem se pa veselo vozijo z drugimi avtomobili po EU in kupujejo nepremičnine! Povprečna plača v Ukrajini pred vojno je bila 300 eur!
Odgovori
+0
1 1
Bagzii
05. 11. 2026 10.50
Sej itak EU daruje po 45 milijard letno (letos Zelenski želi DODATNIH 90) bodo ukrajinci pač pokradli 500milijonov manj
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+2
4 2
misterbin
05. 11. 2026 10.50
Morali se bodo za sanacijo in nasvet obrniti na Vatovca in P.Damijana strokovnjaka za nuklearke
Odgovori
-2
1 3
romeno
05. 11. 2026 10.50
a morajo biti bankovci za 5,10,20,100,200 ali 500 evrov? Jaz sem vedno mislil, da za flikanje betonske luknje rabiš vodo, cement in gramoz ter seveda železo.
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+3
4 1
kinimod
05. 11. 2026 10.48
Albanci iz Celja lahko to porajhajo
Odgovori
+5
5 0
Sloale
05. 11. 2026 10.52
Tudi iz lj jih damo.
Odgovori
+1
1 0
Victoria13
05. 11. 2026 10.48
Ukrajina, jama brez dna...naj jo imajo Rusi se boma vsaj rešili tega brezna!!!
Odgovori
+1
3 2
deny-p
05. 11. 2026 10.44
Banka se spozna na gradbeništvo??? Verjetno je to edina na svetu..... Res ne vem, do kdaj in kje je meja, kaj se denarja tiče za tole ukrajino.....
Odgovori
+6
6 0
Vladimir.Krutov
05. 11. 2026 10.46
dron je poškodoval zaščito...to bo ja
Odgovori
+0
1 1
dobrabejba35
05. 11. 2026 10.43
Saj Ukrajina dobiva po desetine milijard za orožje, denarja imajo dovolj
Odgovori
+5
7 2
Bebo2
05. 11. 2026 10.40
Naj plačajo Rusi, saj so oni to poškodovali! Plus vso ostalo škodo ki so jo povzročili Ukrajini!
Odgovori
+3
7 4
Desniprepad
05. 11. 2026 10.43
In povrnejo vse stroške ki občutijo ali še občutijo naše denarnice
Odgovori
+1
3 2
Desniprepad
05. 11. 2026 10.48
Dejansko bi lahko šli vsi Evropejci skupaj v civilno tožbo proti Putinu poleg vojnih grozot tudi zaradi posledic vojne na naš standard.
Odgovori
+1
2 1
Desniprepad
05. 11. 2026 10.40
Naj plačajo Rusi ali pa Putin sam ima miljarde na računu
Odgovori
+2
5 3
aleksandar1964
05. 11. 2026 10.34
A bodo gradili 10 novih ovojev ali več, pogovarjajo se o stotinah milijonih evrih kot o centih, ti ljudje ki so na položajih že od zdavnaj nimajo absolutno nobenega stika z realnostjo, naj vas spomnim Kalas bi napadla Rusijo........ Vsi resnično verjamejo da smo vsi rojeni na prepihu....
Odgovori
+6
8 2
progresivnidaveknastanovanja
05. 11. 2026 10.47
najcenejša varianta pa še nafto in plin bi imeli skoraj zastojn : )
Odgovori
0 0
Vzorčen primer
05. 11. 2026 10.33
Naš delež bodo pokrili Romuni iz praznega računa.
Odgovori
-1
3 4
Oliguma
05. 11. 2026 10.33
Je to zlati ovoj...zadeva košta 1 mil. 499 mil..pa ponikne.. Zaradi takih stvari projektov je zanimanje, da prideš v politične ali županske vode tako veliko. Če bi bi bilo odvisni samo od plače tam nebi bilo nobene gužve..tako se pa grebejo, ko hiene, da pridejo do korita in keša v vrečah.
Odgovori
+8
8 0
Rudar
05. 11. 2026 10.31
Naj plačajo rusi, oni so poškodovali. Tako, kot na plačajo ZDA, Izrael.....Med agresorji ni razlike.
Odgovori
-2
4 6
hojladri123
05. 11. 2026 10.30
Me nebi čudilo da bi Zeleni sam zrežiral kaj takega in obtožil druge... A za severni tok se še kaj piše kdo ga je sabotiral?
Odgovori
+4
8 4
Rudar
05. 11. 2026 10.33
Blodnje kremeljskega .......
Odgovori
-1
3 4
Victoria13
05. 11. 2026 10.50
Za severni tok je dokazano, da so bili Ukrajinci...
Odgovori
+1
2 1
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