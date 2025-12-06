Poškodovana vitrina s kronskimi dragulji, zaprli Londonski Tower

Incident, v katerem je bila poškodovana vitrina s kronskimi dragulji, se je zgodil nekaj pred 10. uro. Pri tem so bili aretirani štirje protestniki, poroča Skynews. Ti so namreč vitrino s krono, ki je del kronskih draguljev, obmetavali s hrano, dva protestnika sta kraj dogodka zapustila.
Kot so sporočili tamkajšnji policisti, so vsi štirje pridržani. Stolp pa so zaprli za javnost, medtem ko poteka policijska preiskava.
