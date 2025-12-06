Svetli način
Tujina

Poškodovana vitrina s kronskimi dragulji, zaprli Londonski Tower

London , 06. 12. 2025 13.03 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
6

Protestniki so se 'lotili' vitrine z dragocenimi kronskimi dragulji v znamenitem Londonskem Towerju. Vanjo so metali hrano in pri tem vitrino poškodovali. Stolp so zaradi preiskave zaprli za javnost.

Incident, v katerem je bila poškodovana vitrina s kronskimi dragulji, se je zgodil nekaj pred 10. uro. Pri tem so bili aretirani štirje protestniki, poroča Skynews. Ti so namreč vitrino s krono, ki je del kronskih draguljev, obmetavali s hrano, dva protestnika sta kraj dogodka zapustila. 

Tower of London
Tower of London FOTO: Profimedia

Kot so sporočili tamkajšnji policisti, so vsi štirje pridržani. Stolp pa so zaprli za javnost, medtem ko poteka policijska preiskava. 

kronski dragulji protestniki london
Policist s poršejem na prehodu za pešce zbil 31-letnico

Dovoljenje za uro in pol na teden, operiral pa osem pacientov na dan?

Nace Štremljasti
06. 12. 2025 14.43
+1
lepo ane
ODGOVORI
1 0
U1665256761563
06. 12. 2025 14.08
-2
Še en razlig več zakaj bi moralo veljati, da se kazni lahko plačujejo tudi oiz socialne podpore.
ODGOVORI
1 3
Skinwalker
06. 12. 2025 14.03
+4
A niso to tisti ki so se lepili na ceste po evropi? Potem ugotovjeno da so ostroci od bogatih ki nimajo enega delovnega dneva i vsi del nevladnih organizacij ki ji financiraro agedaši iz amerike..
ODGOVORI
5 1
anatomija
06. 12. 2025 13.48
+6
verjetno so ti protestniki protestirali proti lakoti i zato metali hrano v vitrino . Tipično za brezdelneže na sociali
ODGOVORI
7 1
JOSEPH HAYDN
06. 12. 2025 13.38
+5
Protestnike? Verjetno mislite teroristi
ODGOVORI
7 2
E.Nigma
06. 12. 2025 13.35
+1
Auuu. To pa mora boleti. Moji kronski dragulji so na varnem v hlačah 🤣 Raze, ko jih dam v oskrbo in na čiščenje.
ODGOVORI
3 2
