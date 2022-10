Poškodovano letalo zasilno pristalo zaradi slabega vremena

"Potniki in posadka so varni in zdravi," je letalska družba zapisala v izjavi in dodala, da obžalujejo "vse nevšečnosti, ki so jih te vremenske razmere povzročile potnikom."

Letalo naj bi imelo poškodovan sprednji del in razbita stekla. Generalni direktorat za civilno letalstvo Čila je v izjavi poročal, da so paragvajske letalske oblasti sprožile preiskavo in da bo skupina strokovnjakov iz Čila "vključena na terenu, da bo sodelovala pri tem preiskovalnem procesu."