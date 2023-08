Poškodovano tovorno ladjo prepeljali v nizozemsko pristanišče

Skoraj 200 metrov dolgo ladjo, ki pluje pod panamsko zastavo, sta do pristanišča na severu Nizozemske odvlekla dva vlačilca v spremstvu drugih čolnov in letala obalne straže, poročajo tuje tiskovne agencije.

Močno poškodovana ladja Fremantle Highway je danes prispela v Eemshaven, potem ko so jo že v ponedeljek odvlekli do začasnega sidrišča nedaleč od nizozemskih otokov Schiermonnikoog in Ameland v Vatskem morju.

Vzrok požara še vedno ni znan. Preiskovalci domnevajo, da se je vnelo eno od električnih vozil na krovu.

Zaradi goreče ladje so se pojavili strahovi pred nevarnostjo ekološke katastrofe pri bližnji verigi otokov v Vatskem morju, ki se razprostirajo ob obalah Nizozemske, Nemčije in Danske in so bili uvrščeni na seznam Unescove svetovne dediščine.

Čeprav so se razmere na ladji po požaru v preteklih dneh umirile, so se zaradi slabega vremena v Severnem morju porajali dodatni pomisleki, da bi lahko med vleko v pristanišče iz ladje iztekla nafta ali da bi ta celo potonila.