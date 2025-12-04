Poškropila se je z 'usodnim' parfumom in umrla, za njeno smrt moralno kriv Putin

Poročilo je ugotovilo, da sta dva agenta ruske vojaške obveščevalne agencije (GRU) najverjetneje ravno s pomočjo te stekleničke z novičokom kontaminirala kljuko na vhodnih vratih Skripalovega doma in jo nato nepremišljeno odvrgla.

44-letni Dawn Sturgess je partner podaril stekleničko parfuma, ki jo je najverjetneje našel med stikanjem po koših za smeti. A potem ko se je Britanka poškropila s tekočino iz stekleničke, se je izkazalo, da je bil v njej strup novičok, zaradi katerega je čez nekaj mesecev umrla.

Vodja britanske preiskave Anthony Hughes je dejal, da sta bila ruska obveščevalca, njuni nadrejeni v agenciji GRU in vsi, ki so odobrili ta napad, vključno s predsednikom Putinom, presenetljivo brezbrižni. "Oni in samo oni nosijo moralno odgovornost za Dawnino smrt," je dejal Hughes, ki je smrt Britanke označil za popolnoma nepotrebno.

Po objavi poročila je London danes sporočil, da je ruskega veleposlanika poklical na pogovor zaradi "nenehne sovražne dejavnosti Moskve". Britanska zunanja ministrica Yvette Cooper je dejala, da so poleg tega sankcionirali GRU in še 11 "akterjev, ki stojijo za sovražnimi dejavnostmi pod pokroviteljstvom Rusije".

"Velika Britanija se bo vedno zoperstavila Putinovemu brutalnemu režimu in njegov morilski stroj označila za to, kar je," se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes odzval britanski premier Keir Starmer. Dodal je: "Zastrupitve v Salisburyju so šokirale narod in današnje ugotovitve so resen opomnik omalovaževanja nedolžnih življenj v Kremlju."

66-letnega Skripala in njegovo 33-letno hči Julijo so 4. marca nezavestna našli na klopi v parku v Salisburyju na jugu Anglije, potem ko naj bi z novičokom prišla v stik prek kljuke na vratih Skripalove hiše.

Nekdanji ruski dvojni agent in njegova hči sta po intenzivni bolnišnični oskrbi napad preživela in sedaj živita pod zaščito. Skripal je v omenjeni preiskavi dejal, da verjame, da je Putin naročil napad nanj, a priznal, da nima konkretnih dokazov o tem.

Rusija je ves čas zanikala kakršnokoli vpletenost v poskus umora Skripala. Te očitke je v preteklosti označila za poskus protiruske propagande.