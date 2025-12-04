Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Poškropila se je z 'usodnim' parfumom in umrla, za njeno smrt moralno kriv Putin

London , 04. 12. 2025 16.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
96

Ruski predsednik Vladimir Putin je moralno odgovoren za smrt Britanke Dawn Sturgess leta 2018, ki je zaradi zastrupitve z živčnim strupom novičok umrla nekaj mesecev po neuspešnem poskusu umora nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala, je pokazalo predstavljeno zaključno poročilo britanske preiskave.

44-letni Dawn Sturgess je partner podaril stekleničko parfuma, ki jo je najverjetneje našel med stikanjem po koših za smeti. A potem ko se je Britanka poškropila s tekočino iz stekleničke, se je izkazalo, da je bil v njej strup novičok, zaradi katerega je čez nekaj mesecev umrla. 

Poročilo je ugotovilo, da sta dva agenta ruske vojaške obveščevalne agencije (GRU) najverjetneje ravno s pomočjo te stekleničke z novičokom kontaminirala kljuko na vhodnih vratih Skripalovega doma in jo nato nepremišljeno odvrgla.

Zastrupitev Skripala
Zastrupitev Skripala FOTO: AP

Vodja britanske preiskave Anthony Hughes je dejal, da sta bila ruska obveščevalca, njuni nadrejeni v agenciji GRU in vsi, ki so odobrili ta napad, vključno s predsednikom Putinom, presenetljivo brezbrižni. "Oni in samo oni nosijo moralno odgovornost za Dawnino smrt," je dejal Hughes, ki je smrt Britanke označil za popolnoma nepotrebno.

Po objavi poročila je London danes sporočil, da je ruskega veleposlanika poklical na pogovor zaradi "nenehne sovražne dejavnosti Moskve". Britanska zunanja ministrica Yvette Cooper je  dejala, da so poleg tega sankcionirali GRU in še 11 "akterjev, ki stojijo za sovražnimi dejavnostmi pod pokroviteljstvom Rusije".

"Velika Britanija se bo vedno zoperstavila Putinovemu brutalnemu režimu in njegov morilski stroj označila za to, kar je," se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes odzval britanski premier Keir Starmer. Dodal je: "Zastrupitve v Salisburyju so šokirale narod in današnje ugotovitve so resen opomnik omalovaževanja nedolžnih življenj v Kremlju."

66-letnega Skripala in njegovo 33-letno hči Julijo so 4. marca nezavestna našli na klopi v parku v Salisburyju na jugu Anglije, potem ko naj bi z novičokom prišla v stik prek kljuke na vratih Skripalove hiše.

Nekdanji ruski dvojni agent in njegova hči sta po intenzivni bolnišnični oskrbi napad preživela in sedaj živita pod zaščito. Skripal je v omenjeni preiskavi dejal, da verjame, da je Putin naročil napad nanj, a priznal, da nima konkretnih dokazov o tem.

Rusija je ves čas zanikala kakršnokoli vpletenost v poskus umora Skripala. Te očitke je v preteklosti označila za poskus protiruske propagande.

novičok putin
Naslednji članek

Zaigrali trčenje v drevo in prejeli zajetno odškodnino, zdaj jima grozi zapor

Naslednji članek

Za vožnjo po obalni štiripasovnici ne bo več potrebna vinjeta

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (96)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Agartha enjoyer
04. 12. 2025 17.49
+2
Turki so še najmanj posiljeval in pobil v vsej zgodovini..Kako pa da mate po EU in balkanu tok stare cerkve? Ki so preživele otomansko carstvo?
ODGOVORI
3 1
street45
04. 12. 2025 17.49
+1
A to bo kje pisalo kako ima Putin Trumpa za norca pri teh pogajanjih? Kao EU ruši pogajanja, a njemu se vidi po izjavah, da se mu niti malo ne gre da se vojna konča.
ODGOVORI
1 0
Pamir
04. 12. 2025 17.48
+0
Članek pod Gospodarstvo - Britanci brskajo po smeteh da najdejo darilo za rojstni dan za svoje žene.
ODGOVORI
3 3
1D10T
04. 12. 2025 17.47
+4
Največ v zgodovini jih je pobila anglija in španija, ker je zdaj na tistem ozemlju amerika in avstralija.
ODGOVORI
5 1
Emtisunce
04. 12. 2025 17.46
+3
Ha, ha, ha, ..., EU busmani.
ODGOVORI
4 1
Tvojamat420
04. 12. 2025 17.49
-1
zakaj ne zivis c rusiji ali pa kaksni drugi BRICS drzavi :) tam je vse 10x bolje. samo karto kupi, hitro da ne zmanka hahaha. ovcka
ODGOVORI
0 1
Željko Ražnatović- Arkan
04. 12. 2025 17.50
pa kje si ti @tvojamat420 😁
ODGOVORI
0 0
myomy
04. 12. 2025 17.46
+0
Če žabo vržete v lonec z vročo vodo, bo naredila vse, da bo skočila iz lonca. Če pa žabo vržete v hladno vodo in jo nato počasi segrevate, ne bo skočila, ker ne bo zaznala spremembe temperature. Pač pa se bo na počasno zviševanje temperature »navadila« – vse do svojega bridkega konca.
ODGOVORI
3 3
myomy
04. 12. 2025 17.46
+1
Za ovce velja enako.
ODGOVORI
3 2
myomy
04. 12. 2025 17.44
+3
Nekaj je treba napisati, da se pozabi na korupcijo v samih vrhovih ukrajinskih in bruseljskih politikov.
ODGOVORI
5 2
sabro4
04. 12. 2025 17.42
+2
bravo Mi6 tajming je pomemben
ODGOVORI
4 2
Agartha enjoyer
04. 12. 2025 17.41
+3
Ja v moskvi je fajn če mas dnar ti je isto ko na wall streetu. Drgač pa še zmeraj mečejo ljudi čez okn jih obešajo za kandelaber. Mučijo v gulagih...
ODGOVORI
6 3
myomy
04. 12. 2025 17.47
-4
Ne samo v gulagih, tudi v Guantanamu.
ODGOVORI
0 4
JackRussell
04. 12. 2025 17.41
+4
Jaz sem enkrat brskal po smeteh in sem našel luknjo v vrečki, tako da sem stresel smeti po kuhinji.
ODGOVORI
4 0
myomy
04. 12. 2025 17.40
+7
Še malce bolj ga izzivajte, pa bo novičok deževal po celi Evropi.
ODGOVORI
9 2
watever
04. 12. 2025 17.44
+0
Ja res, če pride na obisk v Slovenijo ga ne gledati v oči in vedno ga nagovarjajte z Gospod predsednik vsemogočni
ODGOVORI
2 2
Pamir
04. 12. 2025 17.38
-2
Po ruskih letečih pralnih strojih, lopatah, mamci ki je s kislimi kumaricami sklatila MIG a, duh Kieva ki je sklatil 50 ruskih migov...še ena britanska brezupna patetična zgodba.
ODGOVORI
3 5
metaloh
04. 12. 2025 17.37
+4
Kadirov...on še za svojega ne ve kje ga ima.kaj šele EUropa--
ODGOVORI
5 1
Agartha enjoyer
04. 12. 2025 17.39
+3
Niti ne ve kdo mu je očeta pospravil.
ODGOVORI
4 1
Vlahek
04. 12. 2025 17.35
+9
Če 24ur to objavi potem veste da je res :)100% resnica
ODGOVORI
11 2
G. Papež
04. 12. 2025 17.33
+9
Neverjetno😂
ODGOVORI
11 2
Željko Ražnatović- Arkan
04. 12. 2025 17.35
+1
🤭👍🥂📺🤯😵
ODGOVORI
2 1
300 let do specialista
04. 12. 2025 17.32
+8
Ko zmanjka "spodbude" z bojišča se pogreva golaž.
ODGOVORI
13 5
Planetmiru
04. 12. 2025 17.32
+7
Samo še bog lahko pomaga tistemu, ki take članke jemlje resno. Nekdo je rekel "verjetno je bilo tako..." in na tej osnovi nastane cela zgodba. Ne se hecat !!! Sicer pa, saj poznamo tisto "Na zahodu nič novega"
ODGOVORI
11 4
tornadotex
04. 12. 2025 17.32
-3
Rus bi moral iti v Hag,,,Putin ima dolg seznam umorov za seboj...
ODGOVORI
7 10
Agartha enjoyer
04. 12. 2025 17.32
+6
Rusi si vojne z eu ne želijo, ker vejo, da jo ne morejo dobiti. Glede na to da so že z ukrajino komplikacije....kje je šele EU.
ODGOVORI
11 5
Pamir
04. 12. 2025 17.36
+2
Tisti Evropejci ki so želeli so že šli v Donbas, večina nazaj v črnih vrečah.
ODGOVORI
7 5
Agartha enjoyer
04. 12. 2025 17.37
+4
Ali majo te črne vreče certifikat da so ravno iz tam? 🤣😂😂
ODGOVORI
5 1
mijavci
04. 12. 2025 17.41
+1
Kaj pa bi Rusija dobila od izropane Evrope, imajo sami za dosti pa še preveč, bi rekel da bolj nas matra Ruski plin in nafta, itak pa ni poanta ne eno ne drugo, ve se kdo pelje agendo 2030, kateremu to ni jasno naj raje gleda Mehiške nadaljevanke.
ODGOVORI
3 2
Agartha enjoyer
04. 12. 2025 17.45
+1
Tri po p!
ODGOVORI
1 0
Pamir
04. 12. 2025 17.51
Imajo imena in priimke, tudi tvojih rojakov je kar nekaj med njimi, Slovenca hvala bogu nobenega,pametni Slovenci
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385