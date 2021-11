Poskus atentata na iraškega premierja: v njegovo hišo priletela vojaška drona

V napadu je bilo ranjenih sedem ljudi, sta za AP sporočila predstavnika iz kabineta Mustafa Al Kadimija. Po njunih besedah se je napad zgodil "na močno zavarovanem območju zelene cone v Bagdadu", kjer prebiva premier. Pri svojih izjavah sta sicer želela ostati anonimna, saj ne gre za pooblaščena predstavnika za stike z javnostjo, dodaja AP.

"V redu sem in sem med svojimi ljudmi. Hvala bogu," je kmalu po napadu tvitnil premier. "Zavoljo Iraka" je pozval "k miru in zadržanosti".

Kasneje se je pojavil tudi na iraški televiziji. Za mizo je sedel v beli srajci, videti je bil miren. "Takšni strahoviti napadi ne gradijo domovine in prihodnosti," je dejal.

V uradni izjavi je iraška vlada potrdila, da so z vojaškima dronoma ciljali na Al Kadimijevo hišo. Prebivalci Bagdada so ob eksploziji slišali močan zvok, temu je sledilo še streljanje v tako imenovani zeleni coni, kjer imajo svoje sedeže tudi tuja veleposlaništva in več vladnih služb.

V uradni izjavi so zapisali še, da iraške varnostne sile "sprejemajo vse potrebne ukrepe v zvezi s tem neuspelim poskusom atentata".

ZDA so že obsodile napad in izrazile olajšanje, da je premier nepoškodovan. "To očitno dejanje terorizma, ki ga najostreje obsojamo, je bilo usmerjeno v središče iraške države," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price. Dodal je, da so v tesnem stiku z iraškimi varnostnimi silami in so ponudili pomoč pri preiskavi napada.

Odgovornosti za napad na Al Kadimija, ki je na položaju od maja 2020, ni prevzel še nihče, zgodil pa se je v obdobju, ko v Iraku poteka politični boj glede tega, kdo bo vodil prihodnjo vlado.

Na volitvah 10. oktobra so stranke koalicije Fatah, ki so tesno povezane s šiitskimi milicami in ki jih podpira sosednji Iran, glede na začasne izide izgubile dobršen del poslanskih sedežev. Prepričljiv zmagovalec volitev je bilo gibanje šiitskega klerika Moktada Al Sadra, ki nastopa kot nacionalist in kritik Irana.

V petek se je več sto protestnikov, jeznih zaradi izida, v bližini zelene cone spopadlo z varnostnimi silami. Glede na uradne podatke je bilo poškodovanih 125 ljudi, večinoma pripadniki varnostnih sil. En protestnik naj bi po navedbah varnostnega vira zaradi poškodb umrl v bolnišnici.