Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Tujina

Poskus atentata na Trumpa: Ryan Routh spoznan za krivega

Washington, 23. 09. 2025 20.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
23

Ameriško sodišče je 59-letnega Ryana Wesleya Routha spoznalo za krivega poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Grozi mu dosmrtna zaporna kazen.

Ameriška zvezna porota je danes po le dveh urah razprave 59-letnega Ryana Wesleya Routha spoznala za krivega po vseh točkah obtožnice. Ta ga bremeni, da je septembra lani v golf klubu v West Palm Beach skušal izvesti atentat na takrat še predsedniškega kandidata republikancev Donalda Trumpa.

V petih točkah so mu med drugim očitali poskus umora pomembnega predsedniškega kandidata, napad na zveznega policista in več kaznivimi dejanji s strelnim orožjem, poroča Fox News. Grozi mu dosmrtni zapor, kazen pa mu bo izrekla zvezna sodnica Aileen Cannon, ki jo je na položaj imenoval Trump v času svojega prvega predsedniškega mandata.

Ryan Wesley Routh je bil spoznan za krivega poskusa atentata na Trumpa v vseh točkah obtožnice.
Ryan Wesley Routh je bil spoznan za krivega poskusa atentata na Trumpa v vseh točkah obtožnice. FOTO: Profimedia

Porotniki so se posvetovali več ur, preden so se vrnili na sodišče z razsodbo. Odločitev prihaja po skoraj tritedenskem sojenju.

Zvezni tožilec John Shipley je po odločitvi porote dejal, da so vsi slišali dokaze in lahko vidijo, da Routh ni miren ali nenasilen človek.

Tožilci so večino svojih zaključnih govorov danes porabili za dodatno podkrepitev tako digitalnih kot forenzičnih dokazov, že predstavljenih na sojenju, ter za to, kar so opisali kot Routhov jasen namen: ubiti Trumpa. Opozorili so na 17 'izvidniških' potovanj, ki jih je domnevno opravil na Trumpovo igrišče za golf, in na zalezovanje ameriškega predsednika pred incidentom 15. septembra 2024.

V zadnjih dveh tednih so predstavili na stotine dokazov, vključno z dnevniki klicev, besedilnimi sporočili, posnetki nadzornih kamer in bančnimi izpiski, ki 59-letnika povezujejo z nakupom polavtomatske puške, ki so preiskovalci našli v bližini golf igrišča. Izvedenci so pričali, da je bilo orožje v delujočem stanju, forenziki pa so potrdili, da se prstni odtis na daljnogledu orožja ujema z Routhovim. Njegovo DNK so medtem našli na sami puški, rokavicah, torbi in drugih predmetih.

'Routh si je Trumpa želel mrtvega'

Za zagotovitev obsodbe so morali tožilci porotnikom dokazati dve stvari: da je imel Routh namen storiti kaznivo dejanje, ter da je s tem namenom deloval oziroma sprejel določene odločitve. Zvezni tožilci so še pred znano odločitvijo sodišča poudarili, da porotnikom ne bi smelo biti težko sklepati, da sta bila ta pogoja izpolnjena. "To ni bila predstava za javnost," je dejal pomočnik ameriškega državnega tožilca Christopher Browne. "Dokazi so pokazali eno in samo eno stvar – obtoženec si je želel Donalda Trumpa mrtvega."

To je bil sicer že drugi poskus atentata na Trumpa v času lanske predvolilne kampanje. Najprej ga je skušal ubiti atentator v Pensilvaniji, vendar so ga ubili pripadniki tajne službe, ki poleg predsednikov varujejo tudi nekdanje predsednike in predsedniške kandidate.

 

"Ni nobenega dvoma, da je to moški," je dodal Browne in pokazal na Routha, "ki se je skrival v grmovju".

Routh je 15. septembra lani približno 10 ur čakal na Trumpa, a je izvedbo njegova načrt še pravočasno ustavila tajna služba, ki je opazila cev puške in proti osumljencu začela streljati. Napadalec je bil opremljen z dvema digitalnima kamerama, črno plastično vrečko s hrano, polavtomatsko puško in daljnogledom. Po strelih je pobegnil s kraja dogodka v črnem Nissanu, pri tem pa je odvrgel svoj nahrbtnik z orožjem. Civilistki je uspelo fotografirati njegovo registrsko tablico, ki jo je posredovala preiskovalcem. Okoli 40 minut pozneje so policisti zasledili in ustavili njegovo vozilo ter napadalca aretirali.

Routh, ki se je kljub pomanjkanju pravne izobrazbe zastopal sam, medtem sodišču ni predložil nobenih zadovoljivih dokazov. Svojo obrambo je včeraj končal po le nekaj urah in po zaslišanju treh prič – dva od njih sta bila njegova prijatelje in sodelavec, ki pa sta med navzkrižnim zaslišanjem priznala, da Routha že leta nista videla ali z njim govorila. Ta je v zaključnem nagovoru poroti zatrdil, da ni nameraval ustreliti Trumpa in da ni sposoben umora. "Obtoženec je imel odlično priložnost ustreliti predsednika. Zakaj ni pritisnil na sprožilec?", je o samem sebi dejal Routh.

sodba poskus atentata Donald Trump Ryan Routh
Naslednji članek

Nato žuga Rusiji, Trump: V primeru vdorov bi morali sestreliti ruska letala

SORODNI ČLANKI

Na Floridi se začenja sojenje moškemu, za poskus atentata Trumpa med golfom

V grmovju več ur čakal na Trumpa. 'Upam, da ga čaka dolga doba za zapahi'

Poskus atentata: domnevni napadalec ostaja v priporu

KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
23. 09. 2025 21.51
+2
Lahko bi nas rešil 🍊, se pač ni izšlo... vseeno čestitke za pogum.
ODGOVORI
3 1
Watchy
23. 09. 2025 21.47
+6
Škoda da si tko za je... lajf zaradi enga karmpusa.
ODGOVORI
8 2
jablan
23. 09. 2025 21.42
+3
Pri nam bi bili vsi dokazi izloceni
ODGOVORI
6 3
fljfo
23. 09. 2025 21.41
+3
Še sreča, da mu ni uspelo...Trump je končal vojno v Ukrajini v parih dneh. Kakor je napovedal...
ODGOVORI
6 3
RevenKapitalist
23. 09. 2025 21.40
-3
Tile levicarji pa vsepovsod po svetu zgledajo isto kot da bi jih vesolci ugrabil al pa na substancah :)
ODGOVORI
3 6
Artechh
23. 09. 2025 21.40
+2
ce ni bil liberalc pa bo postal, od uzadi :)
ODGOVORI
3 1
Influencer
23. 09. 2025 21.39
+2
pravilno
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
23. 09. 2025 21.39
+0
Ameriški janšizem.
ODGOVORI
3 3
jedupančpil
23. 09. 2025 21.38
-1
meh
ODGOVORI
0 1
Zmaga Ukrajini
23. 09. 2025 21.35
+4
Sicer pa, četudi bi uspel, bi na oblast prišel vens, ki je enak brezveznik kot trampelj.
ODGOVORI
8 4
Zmaga Ukrajini
23. 09. 2025 21.33
-1
trampelj ima sodstvo v malem prstu (tisti zajčici pam bondi kar pisno sporoči kako naj se odvijajo zadeve v sodstvu🤬), zato bo tale zelo, zelo dolgo sedel. In poskus res ni vreden tega, da življenje takole zavržeš. Je pa hecno, da je v prvem mandatu volil za trampeljna. No, potem je vendarle prišel malce k pameti.
ODGOVORI
5 6
BBcc
23. 09. 2025 21.27
-6
To je Amerika, ko prevzame oblast kot je bil pri nas Janša.
ODGOVORI
4 10
Muca ne grize
23. 09. 2025 21.26
-7
Upam ,da pri Putinu to bolje opravijo.
ODGOVORI
3 10
Zmaga Ukrajini
23. 09. 2025 21.34
+2
Tudi jaz.
ODGOVORI
5 3
Zmaga Ukrajini
23. 09. 2025 21.23
-10
A ni tale tisti, ki je bil med obsojenci zaradi napada na Capitol? Nekam znan se mi zdi. Sicer pa škoda... In mimogrede - lepo je videti, kako Američani večinoma podpirajo Ukrajino, ne pa mosskovijo kot trampelj. Ukrajinske zastave so lepo prisotne, tudi na licu tega Ryana.
ODGOVORI
3 13
RevenKapitalist
23. 09. 2025 21.35
+1
Lazes kot vedno. Trump podpira mir v Ukrajini in je tudi ze dal Ukrajini sisteme zemlja zrak samo tvoje sovrastvo do Trumpa ti je pac zamegljilo razum in se sreca da si nepomembna in te noben ne poslusa. Ce bi vsi trosili take hudobije kot ti bi se ze zdavnaj vsi obrnili proti Ukrajini. Ti nisi za mir ne v Gazi ne v Ukrajini ampak samo podpihujes sovrastvo tam kjer niso prisotni zblojeni liberali. 100 fajonka ali pa ena od njenih ucenk. V glavnem Svoboda NPM SD nekaj od tega. Ukrajina nima niti teoreticnih moznosti da zmaga to vojno ce se ne vpletejo druge drzave aktivno s svojo vojsko ce pa se to zgodi pa bomo Slovenci prvi poskrbel da ti in tebi podobni spakirate kufre nazaj v UKrajino pa se tam borite na pa da Sramotite Slovenijo ki vam daje kruh.
ODGOVORI
4 3
Zmaga Ukrajini
23. 09. 2025 21.37
+0
revež si kot vedno! trampelj podpira mir v Ukrajini?!🤣 A bejž...
ODGOVORI
3 3
Zmaga Ukrajini
23. 09. 2025 21.38
+0
No, ja,... taki reveži temu bržkone res verjamete. Ampak to res ni nikogaršnji problem, kot samo vaš.
ODGOVORI
3 3
Killing of Hind Rajab
23. 09. 2025 21.17
-9
ta je imel lepo bero strelskih pohodov...sedaj arest do smrti...Evo rezultati...oborožite se , sta krulila bivši komunist lažnivi janša in mahnić
ODGOVORI
4 13
Buča hokaido
23. 09. 2025 21.10
+5
Ja, itak.
ODGOVORI
5 0
okra301
23. 09. 2025 21.10
+1
KONEC SVOBODE
ODGOVORI
3 2
galeon
23. 09. 2025 21.08
-4
Nesposobnež.
ODGOVORI
3 7
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256