Poskus atentata na Trumpa: Ryan Routh spoznan za krivega

Ameriška zvezna porota je danes po le dveh urah razprave 59-letnega Ryana Wesleya Routha spoznala za krivega po vseh točkah obtožnice. Ta ga bremeni, da je septembra lani v golf klubu v West Palm Beach skušal izvesti atentat na takrat še predsedniškega kandidata republikancev Donalda Trumpa. V petih točkah so mu med drugim očitali poskus umora pomembnega predsedniškega kandidata, napad na zveznega policista in več kaznivimi dejanji s strelnim orožjem, poroča Fox News. Grozi mu dosmrtni zapor, kazen pa mu bo izrekla zvezna sodnica Aileen Cannon, ki jo je na položaj imenoval Trump v času svojega prvega predsedniškega mandata.

Ryan Wesley Routh je bil spoznan za krivega poskusa atentata na Trumpa v vseh točkah obtožnice. FOTO: Profimedia

Porotniki so se posvetovali več ur, preden so se vrnili na sodišče z razsodbo. Odločitev prihaja po skoraj tritedenskem sojenju.

Zvezni tožilec John Shipley je po odločitvi porote dejal, da so vsi slišali dokaze in lahko vidijo, da Routh ni miren ali nenasilen človek.

Tožilci so večino svojih zaključnih govorov danes porabili za dodatno podkrepitev tako digitalnih kot forenzičnih dokazov, že predstavljenih na sojenju, ter za to, kar so opisali kot Routhov jasen namen: ubiti Trumpa. Opozorili so na 17 'izvidniških' potovanj, ki jih je domnevno opravil na Trumpovo igrišče za golf, in na zalezovanje ameriškega predsednika pred incidentom 15. septembra 2024. V zadnjih dveh tednih so predstavili na stotine dokazov, vključno z dnevniki klicev, besedilnimi sporočili, posnetki nadzornih kamer in bančnimi izpiski, ki 59-letnika povezujejo z nakupom polavtomatske puške, ki so preiskovalci našli v bližini golf igrišča. Izvedenci so pričali, da je bilo orožje v delujočem stanju, forenziki pa so potrdili, da se prstni odtis na daljnogledu orožja ujema z Routhovim. Njegovo DNK so medtem našli na sami puški, rokavicah, torbi in drugih predmetih.

'Routh si je Trumpa želel mrtvega'

Za zagotovitev obsodbe so morali tožilci porotnikom dokazati dve stvari: da je imel Routh namen storiti kaznivo dejanje, ter da je s tem namenom deloval oziroma sprejel določene odločitve. Zvezni tožilci so še pred znano odločitvijo sodišča poudarili, da porotnikom ne bi smelo biti težko sklepati, da sta bila ta pogoja izpolnjena. "To ni bila predstava za javnost," je dejal pomočnik ameriškega državnega tožilca Christopher Browne. "Dokazi so pokazali eno in samo eno stvar – obtoženec si je želel Donalda Trumpa mrtvega."

To je bil sicer že drugi poskus atentata na Trumpa v času lanske predvolilne kampanje. Najprej ga je skušal ubiti atentator v Pensilvaniji, vendar so ga ubili pripadniki tajne službe, ki poleg predsednikov varujejo tudi nekdanje predsednike in predsedniške kandidate.