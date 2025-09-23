Poskus atentata na Trumpa: Ryan Routh spoznan za krivega

Ameriška zvezna porota je danes po le dveh urah razprave 59-letnega Ryana Wesleya Routha spoznala za krivega po vseh točkah obtožnice. Ta ga bremeni, da je septembra lani v golf klubu v West Palm Beach skušal izvesti atentat na takrat še predsedniškega kandidata republikancev Donalda Trumpa.
V petih točkah so mu med drugim očitali poskus umora pomembnega predsedniškega kandidata, napad na zveznega policista in več kaznivimi dejanji s strelnim orožjem, poroča Fox News. Grozi mu dosmrtni zapor, kazen pa mu bo izrekla zvezna sodnica Aileen Cannon, ki jo je na položaj imenoval Trump v času svojega prvega predsedniškega mandata.
Porotniki so se posvetovali več ur, preden so se vrnili na sodišče z razsodbo. Odločitev prihaja po skoraj tritedenskem sojenju.
Tožilci so večino svojih zaključnih govorov danes porabili za dodatno podkrepitev tako digitalnih kot forenzičnih dokazov, že predstavljenih na sojenju, ter za to, kar so opisali kot Routhov jasen namen: ubiti Trumpa. Opozorili so na 17 'izvidniških' potovanj, ki jih je domnevno opravil na Trumpovo igrišče za golf, in na zalezovanje ameriškega predsednika pred incidentom 15. septembra 2024.
V zadnjih dveh tednih so predstavili na stotine dokazov, vključno z dnevniki klicev, besedilnimi sporočili, posnetki nadzornih kamer in bančnimi izpiski, ki 59-letnika povezujejo z nakupom polavtomatske puške, ki so preiskovalci našli v bližini golf igrišča. Izvedenci so pričali, da je bilo orožje v delujočem stanju, forenziki pa so potrdili, da se prstni odtis na daljnogledu orožja ujema z Routhovim. Njegovo DNK so medtem našli na sami puški, rokavicah, torbi in drugih predmetih.
'Routh si je Trumpa želel mrtvega'
Za zagotovitev obsodbe so morali tožilci porotnikom dokazati dve stvari: da je imel Routh namen storiti kaznivo dejanje, ter da je s tem namenom deloval oziroma sprejel določene odločitve. Zvezni tožilci so še pred znano odločitvijo sodišča poudarili, da porotnikom ne bi smelo biti težko sklepati, da sta bila ta pogoja izpolnjena. "To ni bila predstava za javnost," je dejal pomočnik ameriškega državnega tožilca Christopher Browne. "Dokazi so pokazali eno in samo eno stvar – obtoženec si je želel Donalda Trumpa mrtvega."
"Ni nobenega dvoma, da je to moški," je dodal Browne in pokazal na Routha, "ki se je skrival v grmovju".
Routh je 15. septembra lani približno 10 ur čakal na Trumpa, a je izvedbo njegova načrt še pravočasno ustavila tajna služba, ki je opazila cev puške in proti osumljencu začela streljati. Napadalec je bil opremljen z dvema digitalnima kamerama, črno plastično vrečko s hrano, polavtomatsko puško in daljnogledom. Po strelih je pobegnil s kraja dogodka v črnem Nissanu, pri tem pa je odvrgel svoj nahrbtnik z orožjem. Civilistki je uspelo fotografirati njegovo registrsko tablico, ki jo je posredovala preiskovalcem. Okoli 40 minut pozneje so policisti zasledili in ustavili njegovo vozilo ter napadalca aretirali.
Routh, ki se je kljub pomanjkanju pravne izobrazbe zastopal sam, medtem sodišču ni predložil nobenih zadovoljivih dokazov. Svojo obrambo je včeraj končal po le nekaj urah in po zaslišanju treh prič – dva od njih sta bila njegova prijatelje in sodelavec, ki pa sta med navzkrižnim zaslišanjem priznala, da Routha že leta nista videla ali z njim govorila. Ta je v zaključnem nagovoru poroti zatrdil, da ni nameraval ustreliti Trumpa in da ni sposoben umora. "Obtoženec je imel odlično priložnost ustreliti predsednika. Zakaj ni pritisnil na sprožilec?", je o samem sebi dejal Routh.
