Poskus atentata: s puško se je skril v grmovju in čakal na Trumpa

Moški se je skril v grmovju ob ograji Trumpovega igrišča za golf v West Palm Beachu in čakal, da se prikaže Trump, ki je takrat igral golf z donatorjem in prijateljem Stevom Wilkoffom. Agent tajne službe, ki je bil v izvidnici, je opazil puško in s kolegi začel streljati. Osumljenec je pobegnil z avtomobilom in za seboj pustil polavtomatsko puško ter kamero GoPro, poroča televizija NBC, ki navaja tajno službo. Slabe pol ure kasneje so ga ustavili na avtocesti I-95 in ga brez težav aretirali. Beg z igrišča za golf so opazile priče, ki so fotografirale njegov avtomobil in informacije predale policistom.

Puška in nahrbtnik osumljenca ob ograji golf igrišča. FOTO: Profimedia icon-expand

FBI je po dogodku sporočil, da vodi preiskavo očitnega poskusa atentata na Trumpa. Zvezni tožilec okrožja Palm Beach Dave Aronberg je na televiziji MSNBC dejal, da bo osumljenec za tokratni napad najverjetneje obtožen poskusa atentata, čeprav, kot kaže, ni sprožil strela. Gre sicer že za drugi tovrstni poskus atentata v dveh mesecih. Julija je na predvolilnem zborovanju v Pensilvaniji na Trumpa streljal napadalec, ki so ga ustrelili agenti tajne službe. Donald Trump, ki se bo novembra na volitvah potegoval za drugi mandat v Beli hiši, se je po incidentu na svojem omrežju Truth Social zahvalil tajni službi in lokalnim organom pregona. "Delo, ki je bilo danes opravljeno, je bilo absolutno izjemno. Zelo sem ponosen, da sem Američan," je zapisal. "Vsem bi se rad zahvalil za skrb in dobre želje – bil je vsekakor zanimiv dan," je dodal.

Republikanski guverner Floride Ron DeSantis je dejal, da bo preiskavo vodila tudi njegova vlada, ker da ima javnost pravico izvedeti, kako se je lahko atentator približal Trumpu na le nekaj sto metrov. Šerif okrožja Palm Beach Ric Bradshaw je sicer pred tem pojasnil, da Trump ni več predsednik in je varnost okrog njega omejena. "Če bi šlo za predsednika ZDA, bi tajna služba zaprla širše območje okrog igrišča za golf," je novinarjem povedal šerif in zatrdil, da je bilo varovanje povsem ustrezno in v skladu z razpoložljivimi viri. Predsednika ZDA Joeja Bidna in podpredsednico Kamalo Harris so obvestili o incidentu. "Kot sem že velikokrat dejal, v naši državi ni prostora za politično nasilje ali nasilje nasploh. Svoji ekipi sem naročil, da tajni službi zagotovi vse potrebno za varnost nekdanjega predsednika," je sporočil Biden in izrazil olajšanje, da Trump ni bil poškodovan. Podobno je v posebni izjavi sporočila tudi Harrisova. Kdo je osumljenec? Policija je sporočila, da se osumljenec brani z molkom. Ameriški mediji poročajo, da gre za 58-letnega Ryana Wesleyja Routha, gradbenika, ki je živel na Havajih, na družbenih omrežjih pa je bil oster kritik Trumpa. V preteklosti ga je policija že obravnavala. Med letoma 2002 in 2010 je bil v Severni Karolini obtožen in obsojen več kaznivih dejanj, med drugim zaradi upiranja aretaciji, nošenja orožja in posedovanja ukradenih stvari, poroča BBC.

Domnevni osumljenec, Ryan Wesley Routh. FOTO: Profimedia icon-expand