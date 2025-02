Poskus 'narkokralja', da se izogne aretaciji: 'Jaz sem poslovnež iz Srbije'

Francoski 'narkokralj' Nabil Abida se je roki pravice uspešno izogibal več kot 10 let, a ga je ta naposled vendarle dohitela. V torek popoldne so ga namreč prijeli na letališču Jose Maria Cordova v Medelinu v Kolumbiji.

Ko so ga letališke oblasti vprašale, kdo je in od kod prihaja, se je predstavil kot poslovnež iz Srbije. A mu laž ni uspela, saj so med postopkom preverjanja potrdili njegovo pravo identiteto in da je za njim razpisana rdeča tiralica Interpola zaradi preprodaje mamil in organiziranega kriminala, piše srbski Kurir.

Francoski preiskovalci menijo, da je Abida ključni član mednarodne mreže za tihotapljenje droge, svoje veze pa ima v Kolumbiji, Španiji in Srbiji. Pariško kazensko sodišče ga že dalj časa preiskuje zaradi organiziranja velikih pošiljk kokaina iz Južne Amerike v Evropo.