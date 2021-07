Poskus štiridnevnega delovnega tedna na Islandiji: večja učinkovitost, manj stresa, več zadovoljstva

Nekatera podjetja so med epidemijo začela razmišljati o štiridnevnih delovnih tednih, hibridnih modelih, kjer bi zaposleni bili samo od dva do tri dni v pisarni, pa tudi o skrajšanih delovnih dneh. Z nedavno študijo na Islandiji, v katero je bilo vključenih 2500 delavcev, so želeli ugotoviti, ali skrajšani delovni dnevi vodijo do večje produktivnosti in srečnejših delavcev. Preizkuse so izvedli na različnih delovnih mestih. Izsledki najnovejše raziskave so dokazali, kako lahko dosežemo boljše ravnovesje med prostim časom in delom.

Na Islandiji so štiridnevni delovni teden preizkušali od leta 2015 do 2019. Delavci so prejemali enako plačo za manjše število delovnih ur. Sedaj so objavili rezultate preizkusa, ki kažejo, da je ta bil "izjemno uspešen" in da je veliko delodajalcev prešlo na krašji delovni čas. Produktivnost med eksperimentom ni padla, v bistvu se je na večini delovnih mestih celo povečala, so povedali raziskovalci. Številni delavci so s 40-urnega delovnega tedna prešli na 35- ali 36-urni, je pojasnila skupina britanskih in islandskih raziskovalcev.

Študija je privedla tudi do korenitih sprememb na Islandiji, saj je skoraj 90 odstotkov aktivnega prebivalstva sedaj prešlo na skrajšani delovni čas, ali na katero od podobnih oblik hibridnega delovnega časa. To za delavca pomeni manj oddelanih ura za enako plačilo.

Delavci pod manjšim stresom, splošno počutje je boljše

Takšen sistem pa na psihično počutje delavcev ugodno vpliva, so ugotovili raziskovalci. Delavci so poročali, da so med štiridnevnim delovnim tednom bili pod manjšim stresom, prav tako so poročali, da so se počutili bolj zdrave in lažje so krmarili med poklicnim in zasebnim življenjem.

"Ta študija kaže, da je bil največji svetovni eksperiment na področju dela izjemno uspešen v vseh pogledih in po vseh merilih," je dejal Will Stronge, vodja britanskih raziskovalcev. "To nam kaže ne samo, da je mogoče v sodobnem času delati manj, ampak tudi, da so možne pomembne spremembe na področju dela," je izpostavil Gudmundur D. Haraldsson, islandski raziskovalec, ki je sodeloval pri poskusu.

Podobne poskuse izvajajo tudi drugod po svetu

Koncept štiridnevenga delovnega tedna je tudi v Veliki Britaniji dobil nekaj podpore, saj je približno 45 poslancev pozvalo pristojne, naj preučijo, kakšne so možnosti za izpeljavo podobnega projekta. Peter Cheese, predsednik vladne delovne skupine za prožno delo, je dejal, da štiridnevni delovni teden in prilagodljivi urniki "bi lahko, ozrioma bi morali biti enako sprejemljivi kot bolj standardni petdnevni delovni teden". Dodal je, da je "te različne oblike dela treba obravnavati kot del norme" in "obstajajo številni mehanizmi, s katerimi lahko podprete delodajalce in tudi zaposlene pri prilagoditvi na nov način dela, kar lahko ugodno vpliva na dobro počutje vseh in ugodno ravnotežje med delom in zasebnim življenjem".