Tujina

Poskus uboja pri Varaždinu: mama nad sina s sekiro

Varaždin / Breznica, 21. 08. 2025 11.45 | Posodobljeno pred 1 uro

Ti.Š.
7

49-letna ženska je v naselju Breznica v okolici Varaždina ponoči stopila v sinovo sobo in ga, medtem ko je spal, napadla s sekiro. Udarjala ga je po glavi, vratu, hrbtu in prsih. Čeprav je 30-letnik utrpel več hudih poškodb, se je uspel ubraniti, se zaklenil v sobo in na pomoč poklical policijo.

30-letnik je utrpel več poškodb glave, zlom dveh vratnih vretenc in več ureznin. (Slika je simbolična)
30-letnik je utrpel več poškodb glave, zlom dveh vratnih vretenc in več ureznin. (Slika je simbolična)

Iz okolice Varaždina prihaja vest o grozljivem poskusu uboja, ki se je zgodil v noči na sredo. 49-letna ženska je v naselju Breznica ponoči stopila v sobo svojega 30-letnega sina in po njem, medtem ko je spal, pričela udrihati s sekiro.

Napad se je po navedbah hrvaške policije zgodil okoli 3.20 ponoči v družinski hiši. "S sekiro ga je večkrat udarila po vratu, glavi, prsih in hrbtu," so sporočili policisti.

30-letnik se je kljub poškodbam uspel obraniti, se zaklenil v sobo in poklical na pomoč, poroča net.hr.

Policisti so jo po prihodu na kraj dogodka prijeli in tam opravili hišno preiskavo. Po zaključeni kriminalistični preiskavi so jo s kazensko ovadbo pridržali v prostorih policijske uprave Varaždin.

Napadenemu 30-letnemu moškemu so v varaždinski splošni bolnišnici nudili zdravniško pomoč. Utrpel je površinske poškodbe glave, zlom dveh vratnih vretenc in več ureznin, poškodbe pa so opredeljene kot hude, še poroča hrvaški spletni portal.

poskus uboja Varaždin sin sekira Hrvaška policija
Trump: Končal sem vojno med 'Aberbajdžanom' in Albanijo

KOMENTARJI (7)

Mr Nobady
21. 08. 2025 12.50
Jexbte se radirke, saj nisem napisal nič takšnega
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
21. 08. 2025 12.42
+2
Mogoče se bo pa zdaj končno odselil🤔
ODGOVORI
2 0
MucaNeGrize
21. 08. 2025 12.36
+0
30 letni v njeni hiši....Brez veze ga ni...Grozljivo je kaj je morala prenašati leta dolgo s strani tega sončka....
ODGOVORI
2 2
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 12.38
+1
Da je mera polna, gre pa še na koncert...
ODGOVORI
1 0
Make Europe Great Again
21. 08. 2025 12.42
-1
hehe muca a si se najdla v zgodbi ane ...pacienti lol
ODGOVORI
0 1
flojdi
21. 08. 2025 12.27
+0
??...mogoče je imela prav""..mogoče pa tudi ne...
ODGOVORI
2 2
