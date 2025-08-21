Poskus uboja pri Varaždinu: mama nad sina s sekiro

30-letnik je utrpel več poškodb glave, zlom dveh vratnih vretenc in več ureznin. (Slika je simbolična)

Iz okolice Varaždina prihaja vest o grozljivem poskusu uboja, ki se je zgodil v noči na sredo. 49-letna ženska je v naselju Breznica ponoči stopila v sobo svojega 30-letnega sina in po njem, medtem ko je spal, pričela udrihati s sekiro.

Napad se je po navedbah hrvaške policije zgodil okoli 3.20 ponoči v družinski hiši. "S sekiro ga je večkrat udarila po vratu, glavi, prsih in hrbtu," so sporočili policisti.

30-letnik se je kljub poškodbam uspel obraniti, se zaklenil v sobo in poklical na pomoč, poroča net.hr.

Policisti so jo po prihodu na kraj dogodka prijeli in tam opravili hišno preiskavo. Po zaključeni kriminalistični preiskavi so jo s kazensko ovadbo pridržali v prostorih policijske uprave Varaždin.

Napadenemu 30-letnemu moškemu so v varaždinski splošni bolnišnici nudili zdravniško pomoč. Utrpel je površinske poškodbe glave, zlom dveh vratnih vretenc in več ureznin, poškodbe pa so opredeljene kot hude, še poroča hrvaški spletni portal.