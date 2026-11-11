Poskus ustavne obtožbe zoper obrambnega ministra Hegsetha za zdaj ustavljen

Ustavno obtožbo je predlagal republikanec Thomas Massie iz Kentuckyja in je bil na koncu edini republikanec, ki je glasoval z demokrati za nadaljevanje postopka oziroma proti napotitvi zadeve v odbor za pravosodje, ki ga vodi Jim Jordan, je poročala televizija CBS. Massie je želel postopek proti Hegsethu sprožiti že pred vmesnimi volitvami 3. novembra, a je predsednik predstavniškega doma Mike Johnson poslance poslal na predvolilne počitnice. Massie je upal, da se bo njemu in demokratom tokrat pridružilo dovolj republikancev, ki so utrpeli poraz na vmesnih volitvah, vendar se mu ni izšlo. Ustavno obtožbo proti Hegsethu bo morala oživiti bodoča demokratska večina, če se za to odloči.

Pete Hegseth in Donald Trump FOTO: AP

Za Hegsetha, ki je očitke iz ustavne obtožbe - med njimi izvensodne poboje - označil za politično predstavo, je glasovanje pomembna politična zmaga, potem ko so se po porazu republikancev na volitvah začela ugibanja, da ga bo Trump morda odstavil.

Nezadovoljni s trajanjem vojne v Iranu

Republikanci so bili v zadnjih mesecih sicer vse bolj nezadovoljni s Hegsethovim vodenjem vojne proti Iranu, ki traja že devet mesecev. Večina med njimi sicer meni, da njegova dejanja ne predstavljajo podlage za ustavno obtožbo. Massie Hegsethu očita zlorabo položaja in druga dejanja, ki naj bi predstavljala huda kazniva dejanja in prekrške. Med drugim mu očita začetek vojne proti Iranu brez odobritve kongresa, neupoštevanje zakonov za zmanjšanje civilnih žrtev ter izvensodne poboje med napadi Pentagona na čolne v Karibih. Resolucija Hegsethu očita tudi sodelovanje pri ugrabitvi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in povračilne ukrepe proti demokratskemu senatorju Marku Kellyju.

Hegseth poskus odstavitve označil za farso