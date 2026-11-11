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Poskus ustavne obtožbe zoper obrambnega ministra Hegsetha za zdaj ustavljen

Washington, 11. 11. 2026 07.02 pred 55 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Pete Hegseth in Donald Trump

Predstavniški dom ameriškega kongresa je predlog ustavne obtožbe zoper obrambnega ministra Peta Hegsetha v torek poslal v obravnavo odboru za pravosodje, s čimer je najmanj do januarja ustavil postopek. Za obravnavo v odboru za pravosodje je glasovalo 211 poslancev, proti pa 204, poročajo ameriški mediji.

Ustavno obtožbo je predlagal republikanec Thomas Massie iz Kentuckyja in je bil na koncu edini republikanec, ki je glasoval z demokrati za nadaljevanje postopka oziroma proti napotitvi zadeve v odbor za pravosodje, ki ga vodi Jim Jordan, je poročala televizija CBS.

Massie je želel postopek proti Hegsethu sprožiti že pred vmesnimi volitvami 3. novembra, a je predsednik predstavniškega doma Mike Johnson poslance poslal na predvolilne počitnice. Massie je upal, da se bo njemu in demokratom tokrat pridružilo dovolj republikancev, ki so utrpeli poraz na vmesnih volitvah, vendar se mu ni izšlo. Ustavno obtožbo proti Hegsethu bo morala oživiti bodoča demokratska večina, če se za to odloči.

Pete Hegseth in Donald Trump
Pete Hegseth in Donald Trump
FOTO: AP

Za Hegsetha, ki je očitke iz ustavne obtožbe - med njimi izvensodne poboje - označil za politično predstavo, je glasovanje pomembna politična zmaga, potem ko so se po porazu republikancev na volitvah začela ugibanja, da ga bo Trump morda odstavil.

Nezadovoljni s trajanjem vojne v Iranu

Republikanci so bili v zadnjih mesecih sicer vse bolj nezadovoljni s Hegsethovim vodenjem vojne proti Iranu, ki traja že devet mesecev. Večina med njimi sicer meni, da njegova dejanja ne predstavljajo podlage za ustavno obtožbo.

Massie Hegsethu očita zlorabo položaja in druga dejanja, ki naj bi predstavljala huda kazniva dejanja in prekrške. Med drugim mu očita začetek vojne proti Iranu brez odobritve kongresa, neupoštevanje zakonov za zmanjšanje civilnih žrtev ter izvensodne poboje med napadi Pentagona na čolne v Karibih.

Resolucija Hegsethu očita tudi sodelovanje pri ugrabitvi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in povračilne ukrepe proti demokratskemu senatorju Marku Kellyju.

Hegseth poskus odstavitve označil za farso

Hegseth je v torek na novinarski konferenci v Pentagonu, prvič po šestih mesecih, poskus odstavitve označil za farso in politični spektakel. Dejal je, da nobena od obtožb ne predstavlja hudega kaznivega dejanja ali prekrška, ampak gre za politična nesoglasja ljudi, ki želijo politizirati ameriško vojsko.

Predsednik Donald Trump je na družbenih omrežjih pozdravil neuspeh poskusa odstavitve, že prej pa je zagotovil trdno podporo Hegsethu.

V ameriški zgodovini sta bila doslej odstavljena le dva člana predsedniškega kabineta. Predstavniški dom je leta 1876 sprožil ustavno obtožbo takratnega ministra za vojno Williama Belknapa zaradi korupcije, vendar ga je senat oprostil. Podobno se je leta 2024 zgodilo z ministrom za domovinsko varnost Alejandrom Mayorkasom.

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Pete Hegseth ustavna obtožba ameriški kongres zDA Donald Trump

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KOMENTARJI1

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Wolfman
11. 11. 2026 08.06
Alkohol, banane v prahu, prostitutke, vojni kriminalec in migrant...vse to predstavlja Hagseth! Sicer me ne čudi, da se utaplja v alkoholu, uspavalih in bananah v prahu! Tip je nastavljen za funkcijo ki jo opravlja, ker je zapiti psihopat!
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