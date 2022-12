Poskus zastrupitve? V telesu Sakašvilija odkrili prisotnost težkih kovin

V zdravniškem poročilu je ameriški toksikolog David Smith zapisal, da je testiranje pokazalo prisotnost težkih kovin v telesu nekdanjega gruzijskega predsednika Mihaila Sakašvilija . Patološki simptomi, ki jih kaže, pa so posledica zastrupitve s težkimi kovinami. Strupene snovi, vključno z živim srebrom in arzenom, so bile najverjetneje vnesene po tem, ko je bil Sakašvili zaprt, je poudaril.

Tudi druga neodvisna zdravnica, Mariam Jiškariani, ki je vodila svet zdravnikov, ki ga je ustanovil gruzijski varuh človekovih pravic, je danes povedala, da so Sakašviliju diagnosticirali možganske poškodbe in nevrointoksikacijo.

"Trpi za številnimi resnimi boleznimi, ki so v skladu z gruzijsko zakonodajo nezdružljive z njegovim zaprtjem," je opozorila. Tudi po mnenju Jiškarianijeve odkritje treh težkih kovin v telesu bivšega predsednika kažejo na to, da je bil ta zastrupljen.

"Bil je mučen in z njim so delali nečloveško. In morda so ga tudi poskusili zastrupiti. V njem so namreč odkrili tri težke kovine ," je dejala.

Član sveta zdravnikov Tengiz Tsuladze pa je dodal, da je Sakašvili od pripora izgubil več kot 40 kilogramov. "Gruzijski zdravstveni sistem je očitno izčrpal vsa razpoložljiva sredstva za Sakašvilijevo zdravljenje," je povedal.

54-letnega Sakašvilija, ki je bil predsednik Gruzije med letoma 2004 in 2013, so zaradi zlorabe položaja aretirali prvega oktobra lani, kmalu po tem, ko se je iz izgnanstva v Ukrajini skrivaj vrnil v Gruzijo.

V priporu je nato 50 dni odklanjal hrano v znak protesta zaradi aretacije. Sam je zaporno kazen označil za politično motivirano. Gladovno stavko je prekinil, ko so ga v kritičnem stanju premestili v vojaško bolnišnico v mesto Gori na vzhodu Gruzije.