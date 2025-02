'Poskušal sem najti nekoga, ki bi bil pametnejši kot on, a mi ni uspelo'

Musk je v pogovoru branil ukrepe urada, češ da je "ena od glavnih funkcij ekipe Doge zagotoviti, da so predsedniški izvršni ukazi dejansko uresničeni". Tudi Trump je vztrajal, da je treba njegovo politiko uveljaviti brez odlašanja, prav Musk pa naj bi pri tem igral ključno vlogo.

Kot je dejal Musk, želijo zgolj uresničiti voljo ljudi prek predsednika. "In če birokracija nasprotuje volji ljudi in preprečuje predsedniku, da bi naredil, kar ljudje želijo, potem živimo v birokraciji in ne v demokraciji," je bil kritičen v pogovoru.

Številni Trumpovi ukazi in odredbe so sicer že naleteli na sodne blokade. Na sodišče so se obrnili tudi nasprotniki Muskovega urada, ki dvomijo v pravna pooblastila Muska in urada Doge za ukrepe, ki jih izvajajo, a so v torek doživeli poraz.

Pristojna sodnica Tanja Chutkan na zveznem sodišču v Washingtonu je namreč v torek zavrnila zahtevo 14 zveznih držav za začasno blokado odpuščanja zveznih uslužbencev in dostopa Doge do podatkov zveznih agencij. Kot je zapisala, tožnikom ni uspelo dokazati, da bi v nasprotnem primeru utrpeli nepopravljivo škodo.